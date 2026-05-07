Пица пилетина: Брз и укусан породични ручак

Када желите брз и укусан ручак који ће сви вољети, овај рецепт је прави избор. Сочно пилеће месо маринирано у једноставним зачинима, прекривено кремастим слојем грчког јогурта, а затим запечено са куленом и сиром даје комбинацију којој је тешко одољети.
Укусом подсјећа на пицу, па ће сви љубитељи овог италијанског специјалитета бити одушевљени. Идеално је за породични ручак или вечеру без много компликација.
Вријеме припреме:
40 минута са печењем
Састојци:
5 пилећих филеа (шницле, око 700 г)
200 г грчког јогурта
2 супене кашике парадајз-пасте
1 кашичица сенфа
со и бибер по укусу
оригано по укусу
десетак колутова кулена (око 100 г)
150-200 г качкаваља или моцареле
мало уља за подмазивање плеха
Припрема:
Пилеће шницле посолити, побиберити и премазати сенфом, па оставити да се кратко маринирају (15-20 минута).
У посебној посуди помијешати грчки јогурт, парадајз-пасту, мало соли, бибера и оригана, док се не добије уједначена смјеса.
Плех лагано подмазати уљем, па поређати мариниране шницле. Преко сваке равномјерно распоредити припремљени јогурт сос.
Пећи у унапријед загријаној рерни на 200°Ц око 20 минута.
Извадити из рерне, преко меса поређати колутове кулена и рендани качкаваљ или моцарелу.
Вратити у рерну и пећи још око 10 минута, док се сир не истопи и лијепо не запече.
Послужити топло, уз салату или прилог по жељи. Овај рецепт је одличан и за комбиновање са кромпиром, пиринчем или свјежим поврћем, прише Ало
