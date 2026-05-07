Данас у већини крајева без падавина, на сјеверу пролазна киша

Аутор:АТВ
Коментари:0
У већини предјела у Репубици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас ће бити углавном без падавина, понегдје уз сунчане интервале, док ће на сјеверу бити услова за пролазну кишу и пљусак.
Увече ново наоблачење од југа, мјестимично са кишом, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар умјерен, у Крајини и на планинама на ударе јак јужних смјерова. На сјеверу вјетар углавном слаб, повремено и умјерен.
Максимална температура ваздуха од 19 до 24 степена Целзијусова, у вишим предјелима од 15.
Из Федералног хидрометеоролошког уавода наводе да је јутрос у Републици Српској и ФБиХ облачно са кишом и пљусковима.
Температура измјерена у 8.00 часова: Чемерно, Гацко и Хан Пијесак осам, Соколац девет, Ливно и Сарајево 10, Бугојно и Рудо 11, Билећа, Зеница, Сребреница, Кнежево и Дринић 12, Шипово, Вишеград, Мостар, Требиње, Мркоњић Град, Нови Град и Приједор 13, Сански Мост 14, Јајце и Неум 15, Рибник, Тузла, Зворник и Бањалука 16, те Добој и Бијељина 17 степени Целзијусових.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
10
42
10
36
10
23
10
17
10
17
Тренутно на програму