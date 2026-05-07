Шкорпије чека важан пословни састанак, Овнови опчињени једном особом

Аутор:АТВ
Откријте како ће се хороскопски знаци снаћи у још једном дану пуном изазова.
Ован
Неке ствари сматрате небитним и не пада вам на памет да се додатно активирате око њих. Одредили сте приоритете и тренутно их се стриктно придржавате. Емотивни занос – ако сте тек упознали неког у потпуности сте опчињени овом особом.
Бик
Недефинисане и збуњујуће ситуације. Чини вам се да неко од сарадника није искрен према вама. Са нестрпљењем чекате документацију која никако да пристигне. Контакт са емотивним партнером ће боље функционисати у другом дијелу дана.
Близанци
Није вам јасно због чега надређена особа показује незаинтересованост за ваше приједлоге и идеје. У првом дијелу дана ћете се осећати доста нестабилно и несигурно, што може довести и до захлађења односа са емотивним партнером.
Рак
У првом дијелу дана очекујте да ћете једва успети да на време приведете једну обавезу крају. Спуштање тензије, уколико је она била присутна у сарадничким релацијама. Спремни сте да направите конкретнији потез према особи која вам се допада.
Лав
Чини вам се да за шта год да се данас ухватите – никако не успевате да завршите на онај начин који сте ви замислили. Прихватите да је ово један од оних дана када је конфузија јака. Боље је да ове тренутке искористите за контакт са вољеном особом.
Дјевица
Нон стоп вам се чини да сте пропустили да урадите нешто битно или да сте направили грешку у ономе што радите. Можда је ваш предосећај добар, па би било добро да проверите још једном све. Могуће је да ћете морати да одложите сусрет са вољеном особом.
Вага
Колико год да ћете у првом делу дана бити нестрпљиви, толико ћете се касније опустити и дозволити да све иде својим током. Нервирање никада није убрзало ситуацију, зар не? У контакту са вољеном особом будите тактични и не подсјећајте је на њене прошле грешке.
Шкорпија
Припремате се за пословни састанак или договор, и то прилично озбиљно, јер не желите да направите нити један пропуст. Трудићете се да се прилагодите оним особама са којима данас долазите у контакт. Емотивни партнер вам посвећује велику пажњу.
Стријелац
Ако имате намјеру да покрећете неку пословну причу или да правите нов договор, оставите то за други дио дана. Тада ћете бити много више фокусирани и концентрисани. Активирајте се према особи која вам је интересантна, јер можете уговорити сусрет.
Јарац
Несигурност и неизвјесност биће наглашене у првом делу дана. Битне одлуке и послове оставите за поподневни период, када ћете много јасније видјети неке ствари. Иницирајте комуникацију са особом која вам се допада, нема разлога да се устручавате.
Водолија
Нисте сигурни шта пословни парнери и сарадници заиста мисле и шта планирају када је ваша сарадња у питању. Себе беспотребно нервирате бригом. Ако не будете освојили особу која вам се допада, можете се повући и ућутати.
Рибе
Ако већ желите да покренете нешто, онда бирајте поподневни период, када имате много више убедљивости и добре енергије. Замјерате партнеру што вам не посвећује довољно пажње, али се ни ви не трудите нешто нарочито око њега, пише Прва
