Крмача код домаћина Марка опрасила 33 прасета

06.05.2026 20:34

Фото: Screenshot

У селу Лаћарак код Сремске Митровице догодило се право чудо које ових дана буди пажњу мјештана и шире јавности!

На фарми код домаћина Марка, једна крмача је опрасила невјероватна 33 прасета — број који звучи готово нестварно, преноси на Фејсбуку Лаћарак село.

Оно што ову причу додатно издваја јесте чињеница да овога пута нема мјеста за сумњу и шалу.

Нису у питању досетке ни преувеличавања постоје свједоци, као и видео записи који потврђују овај несвакидашњи догађај.

Од укупно 33 прасета, нажалост једно није преживјело, али и поред тога, резултат остаје импресиван и вриједан дивљења.

Ово је доказ доброг узгоја, бриге и посвећености домаћина.

"Браво за домаћина Марка и газдинство Доскочи", наводи се у објави.

