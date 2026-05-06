Крмача код домаћина Марка опрасила 33 прасета

У селу Лаћарак код Сремске Митровице догодило се право чудо које ових дана буди пажњу мјештана и шире јавности!
На фарми код домаћина Марка, једна крмача је опрасила невјероватна 33 прасета — број који звучи готово нестварно, преноси на Фејсбуку Лаћарак село.
Оно што ову причу додатно издваја јесте чињеница да овога пута нема мјеста за сумњу и шалу.
Нису у питању досетке ни преувеличавања постоје свједоци, као и видео записи који потврђују овај несвакидашњи догађај.
Од укупно 33 прасета, нажалост једно није преживјело, али и поред тога, резултат остаје импресиван и вриједан дивљења.
Ово је доказ доброг узгоја, бриге и посвећености домаћина.
"Браво за домаћина Марка и газдинство Доскочи", наводи се у објави.
