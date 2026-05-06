Један строг обичај за Ђурђевдан многи заборављају

Један од најважнијих и најљепших прољећних празника у Србији носи са собом богатство обичаја који су се вијековима преносили с кољена на кољено.
Ђурђевдан није само црквени празник он је спој хришћанске традиције и много старијих, народних вјеровања која славе природу, живот и обнову.
Црква на овај дан обиљежава страдање Свети Ђорђе, али су обичаји који га прате често много старији и везани за буђење природе и долазак топлијих дана.
У народном веровању, Ђурђевдан представља прелаз из зиме у љето. Зато се овај празник повезује са здрављем укућана, плодношћу земље и стоке, али и љубављу и склапањем бракова, пише “Прва”.
Многи обичаји имају заштитну и "магичну" улогу – вјеровало се да управо на овај дан треба призвати срећу и отјерати зло.
У неким дијеловима Србије, попут источне Србије, домаћини доводе јагњад пред цркву на благослов.
Свештеник их освећује, а потом се приносе на трпезу као симбол жртве и благостања.
Постојао је и обичај да се око села оре заштитни круг како би се село сачувало од непогода и злих сила.
За Ђурђевдан се везују и бројна вјеровања:
На иконама, Свети Ђорђе је приказан као ратник на коњу који копљем убија аждају.
Та сцена симболизује побједу добра над злом и вјере над незнабоштвом, преноси Она.
