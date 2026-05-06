Logo
Large banner

Мозаик Светог Георгија свјетло дана угледао уочи Ђурђевдана

Аутор:

Биљана Стокић
06.05.2026 19:35

Коментари:

0
Икону Светог Ђорђа урадио је Новак Ђукић, теслићки иконописац.
Фото: АТВ

Мозаик Светог Георгија свјетло дана угледао је уочи Ђурђевдана. Икону светитеља урадио је Новак Ђукић, теслићки иконописац. Само слагање мозаика трајало је два мјесеца. А свему су претходиле детаљне припреме – од цртежа до материјала.

"Тако да сам сам цртеж ставио испод целофана, мрежица и кренули смо са лијепљењем коцкица", рекао је Новак Ђукић, иконописац из Теслића.

Камен на мозаику углавном је са подручја Теслића. Све је то Новак пронашао у природи.

"Вадио сам из горњег тока Усоре. Постоји једно мало налазиште оникса, гдје сам употријебио смарагдни окер оникс. Налази се нешто гранита који потиче и афричких земаља. Углавном су мермери у питању", каже Новак.

У помоћ су прискочиле кћерка и супруга. Па је мозаик икона право породично умјетничко дјело.

Новак је један од ријетких иконописаца у Српској који се бави мозаиком. То што је мозаик ријеткост и не чуди с обзиром да је ријеч о једној од најскупљих, најзахтјевнијих, али и најдуговјечнијих техника.

"За све је потребно много знања. Од теолошких до практичних. А Новак је, вођен љубављу према вјери и иконописању, у 45-ој години живота уписао Теологију црквене умјетности", рекао је Новак.

"Иконе нису саме слике. Иконе су свете слике. Сам приказ значи оличење Исуса Христа и ту се морамо строго придржавати одређених правила у самом сликарству. Сама икона је дводимензионална слика која те уводи у трећу димензију", каже Новак.

Новак прича, док слаже мозаик, цијело своје биће утка у рад. кроз рад. А мозаик иконе које је до сада израдио красе храмове у Блатници и Прибинићу. Тренутно ради на једном пројекту за цркву у Зворнику.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Икона

Икона светог Георгија

ђурђевдан

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Светог Ђорђа су мучили јер није хтио да се одрекне вјере: Поштују га и муслимани

Друштво

Светог Ђорђа су мучили јер није хтио да се одрекне вјере: Поштују га и муслимани

6 ч

0
Упозорење за Републику Српску због времена

Друштво

Познати метеоролог нема лијепе вијести

6 ч

0
Локва од воде формирана на улици а капи кише падају по њој.

Друштво

Сутра промјенљиво и нестабилно вријеме с кишом и пљусковима

7 ч

0
Продавачица лутрије украла више од 700 тикета

Друштво

Продавачица лутрије украла више од 700 тикета

7 ч

0

  • Најновије

22

01

Пуцњава у Вашингтону: Нападач гађао полицију близу колоне Џеј Ди Венса

21

55

Смајиловић за АТВ: Укидање америчких санкција тријумф за Републику Српску

21

40

Објављен снимак: Суперћелијска олуја стигла у Европу

21

20

Ходочаснике из Српске пресрела полиција ФБиХ

21

05

Див из Словеније угасио фабрику и преселио производњу у БиХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner