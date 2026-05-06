Мозаик Светог Георгија свјетло дана угледао уочи Ђурђевдана

Аутор:Биљана Стокић
Мозаик Светог Георгија свјетло дана угледао је уочи Ђурђевдана. Икону светитеља урадио је Новак Ђукић, теслићки иконописац. Само слагање мозаика трајало је два мјесеца. А свему су претходиле детаљне припреме – од цртежа до материјала.
"Тако да сам сам цртеж ставио испод целофана, мрежица и кренули смо са лијепљењем коцкица", рекао је Новак Ђукић, иконописац из Теслића.
Камен на мозаику углавном је са подручја Теслића. Све је то Новак пронашао у природи.
"Вадио сам из горњег тока Усоре. Постоји једно мало налазиште оникса, гдје сам употријебио смарагдни окер оникс. Налази се нешто гранита који потиче и афричких земаља. Углавном су мермери у питању", каже Новак.
У помоћ су прискочиле кћерка и супруга. Па је мозаик икона право породично умјетничко дјело.
Новак је један од ријетких иконописаца у Српској који се бави мозаиком. То што је мозаик ријеткост и не чуди с обзиром да је ријеч о једној од најскупљих, најзахтјевнијих, али и најдуговјечнијих техника.
"За све је потребно много знања. Од теолошких до практичних. А Новак је, вођен љубављу према вјери и иконописању, у 45-ој години живота уписао Теологију црквене умјетности", рекао је Новак.
"Иконе нису саме слике. Иконе су свете слике. Сам приказ значи оличење Исуса Христа и ту се морамо строго придржавати одређених правила у самом сликарству. Сама икона је дводимензионална слика која те уводи у трећу димензију", каже Новак.
Новак прича, док слаже мозаик, цијело своје биће утка у рад. кроз рад. А мозаик иконе које је до сада израдио красе храмове у Блатници и Прибинићу. Тренутно ради на једном пројекту за цркву у Зворнику.
