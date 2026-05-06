Сутра промјенљиво и нестабилно вријеме с кишом и пљусковима

Аутор:

АТВ
06.05.2026 14:38

Локва од воде формирана на улици а капи кише падају по њој.
Фото: Pexels

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће преовладавати промјенљиво облачно и нестабилно вријеме, уз кишу и пљускове праћене грмљавином, који се очекују већ током ноћи и у јутарњим часовима.

У Семберији ће углавном бити суво, док ће у осталим крајевима падавине бити израженије у првом дијелу дана.

Током дана у већини пред‌јела падавине ће постепено слабити и престајати, уз појаву сунчаних интервала, док ће се на сјеверу и даље задржати услови за пролазну кишу и локалне пљускове.

У вечерњим часовима очекује се ново наоблачење са југа, које ће понегд‌је донијети кишу, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће умјерен вјетар јужних смјерова, у Крајини и на планинама повремено јак, док ће на сјеверу бити углавном слаб до умјерен.

Минимална температура ваздуха од осам до 13 степени, у вишим пред‌јелима око пет, док ће максимална бити од 19 до 24, а у вишим крајевима око 15 степени.

Данас је у Републици Српској и Федерацији БиХ прије подне било сунчано уз умјерену облачност, док су у другом дијелу дана забиљежени киша и локални пљускови, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура измјерена у 14.00 часова: Бјелашница седам, Требиње и Чемерно 17, Билећа 18, Гацко, Хан Пијесак, Иван Седло и Ливно 19, Мраковица и Соколац 20, Бихаћ 21, Дринић и Кнежево 22, Мркоњић Град 23, Рибник, Рудо, Шипово, Сански Мост и Сарајево 24, Нови Град и Бугојно 25, Вишеград, Приједор, Србац, Фоча, Јајце, Мостар, Тузла и Зеница 26, Бањалука, Бијељина, Добој и Зворник 27 степени Целзијусових.

