Српски монах тешко повријеђен: Искочио из возила Хитне помоћи у покрету? Љекари му се боре за живот

06.05.2026 12:50

Ротација на возилу хитне помоћи.
Љекари у Грчкој боре се за живот монаха из Србије који је јуче, наводно, искочио из возила Хитне помоћи у покрету!

Како наводе грчки медији, монаха (48) који се није осећао добро, јуче је преузела екипа Хитне помоћи, али је током премјештаја у болницу у Полигиросу монах, како се наводи, "искочио из возила, пао и повриједио се".

Медији преносе да се све одиграло у послеподневним часовима, а након што је медицински тим покупио монаха у Уранополису. Хитна је дошла по њега јер се није осјећао добро, а сумња се да је имао проблема са срцем.

Међутим, током премјештаја, изгледа да је откопчао сигурносни појас и искочио, док су кола хитне помоћи била у покрету.

У возилу су у тренутку инцидента, осим монаха, били и припадник медицинског тима и возач. Они су одмах зауставили возило. Како пише Прототхема, монах је приликом пада ударио главом. Он је одмах смјештен поново у амбулантно возило и хитно превезен у болницу у Полигиросу.

Тамо је интубиран, а затим пребачен у болницу у Солуну. Припадници Хитне помоћи су ухапшени због сумње на наношење тјелесних повреда из нехата,али су након тога пуштени на слободу. Монах је, према наводима грчких медија, и даље интубиран.

(телеграф)

