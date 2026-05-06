Туга у дому Неде Украден, пјевачица неутјешна: „Фалиће свима“

Аутор:АТВ
Коментари:0
Неда Украден подијелила је са својим пратитељима тужну вијест о смрти пријатеља Александра Миновића, оца свог зета Предрага Пеце Миновића.
Музичка звијезда се од пријатеља, који је био такорећи члан породице, опростила дирљивим ријечима.
- Напустио нас је наш драги Александар Аца Миновић, мој драги пријатељ и отац мога зета Пеце – започела је Неда своју посвету.
Описала га је као човјека пуног љубави и поштовања према својој породици и као нарочито предану особу која је била посвећена како ближњима тако и својој професији.
Како је Неда навела, Миновић је био „вриједан и савјестан радник који је 40 година, без дана изостанка, дао својој ‘Политици’„.
Тиме је одала почаст његовој дугогодишњој каријери у познатом београдском дневном листу.
Та благост, разумијевање и пажња фалиће свима које је оставио. Путуј са анђелима, драги Ацо – истакла је Неда у емотивној поруци.
Неда Украден никада није скривала колико јој је важна породица, а зета Предрага често је у јавности називала сином.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
1 седм0
Сцена
1 мј0
Сцена
3 мј1
Сцена
3 мј0
Сцена
6 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
7 ч0
Сцена
8 ч0
Најновије
Тренутно на програму