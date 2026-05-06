"Само ја знам како ми је" Дарко Лазић се мучи да настави даље два мјесеца након смрти брата

Дарко Лазић отворено говори о губитку брата и тешком периоду кроз који пролази. Музика му помаже да се носи са болом.
Пјевач Дарко Лазић прије два мјесеца изгубио је рођеног брата Драгана, који је погинуо у саобраћајки. Дарко је пред вечерашњи наступ у српској престоници истакао да још увек није изашао из мучног периода.
- Нисам још испливао из тешког периода. Још се борим, још пливам. Борим се. Само ја знам како ми је. Носим бол у себи. Трудим се да будем професионалан, да наставим са животом - рекао је Дарко са кнедлом у грлу.
- Велики је бол, велика је трагедија. Углавном сам са најближима, да не остајем сам. Бол лијечим кроз Каћу, жена је моја највећа подршка. Сад радим, али радим на силу. Ово је посао, морам да радим, ко то критикује и пише да сам се брзо вратио послу, то не може нико нормалан да напише - додао је он.
Открио је да је задовољан новим пројектом, те да спас тражи у музици.
- Нова пјесма је изашла, Ђус, Ђани и ја, комбинација, испало је јако добро. Песма за омладину, занимљива је. Имам пјесму за брата, али је рано, не могу да је отпјевам. Комуницирам ових дана највише са Слобом и Капором, и са кумом Андреаном, наравно - рекао је Дарко.
Катарина је отркила да њеном супругу Дарку нису пролазиле црне мисли након губитка брата.
- Нису, то је моја процјена. Није чак хтио ни да одустане од музике, колико год му је било тешко да пјева. Није хтио да одустане од пјевања што због своје породице, што због музике - закључила је.
Онда, осврнула се на то да је савјетовала мужа да потражи стручну помоћ.
- Јесам, јер ова ситуација је била тешка за све нас, за њега поготово и рекла сам му да, ако ће му бити лакше, да разговара са неким. Није нашао ту помоћ, али је нашао вјеру у цркви и манастирима, разговарао је са свештеним лицима и тако му је лакше.
