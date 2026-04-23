Дарко Лазић посветио пјесму брату који је погинуо: Један пјевач све вријеме био уз њега током снимања

Дарко Лазић снимио је пјесму коју је посветио свом покојном брату Драгану Лазићу.
Послије 40 дана од смрти брата, снимио је пјесму коју је посветио управо њему. Пјевач је подијелио и неколико кадрова са снимања спота, а главна подршка му је све вријеме био Радиша Трајковић Ђани.
У једном моменту, Дарку се на снимању спота придружила и супруга Катарина Лазић и ћерка која му је сједила у крилу и уживала у татином друштву.
У интервјуу након трагедије, Дарко је говорио како се носи са болом, али и негативним коментарима на друштвеним мрежама
Дарко је проговорио и о породици покојног брата, а како каже, Драганове ћерке знају да им је отац преминуо.
- Не знам шта бих ти рекао... Прихватио сам то, једноставно... Живот иде даље, а нажалост понекад живот није фер, али мој посао је да пјевам и морао сам да наставим да пјевам.
Притом, знам да први он не би желио да прекинем да пјевам. Нешто сам скоро прочитао, да су људи почели увелико да коментаришу нешто, као, "срам те било, није прошло ни 40 дана, већ идеш да пјеваш...". Само сам у себи помислио, па чекајте, људи, имате ли ви мало респекта и да напишете тако нешто? Ипак ја морам да издржавам и три породице - почео је Дарко.
Каже, да може брата да врати, више не би ни запјевао.
- Најрадије, кад бих знао да могу да га вратим, не бих никад више у животу запјевао. Али, моја публика од мене очекује да пјевам и први он би био љут кад би знао да не пјевам, а он је уз мене увијек и гледа нас са љепшег мјеста. Он је уз мене, у мом срцу, вечерас ћу и први пут пјевати за њега, и до краја живота - истакао је Дарко.
Он је неколико сати након смрти брата изашао пред медије који су били окупљени у близини његове куће. Истиче да разумије да је и то посао, те да је донио одлуку да да изјаву из поштовања и васпитања.
- И то је посао. Медији су дошли ту због посла... Ја сам скупио мало снаге и, из поштовања према медијима, иако нису испали фер, већина, нећу да именујем, али нису показали ни мало респекта. Али, ја сам... Човјек је велики онолико колико зна да прашта, тако да, ја сам из поштовања и мог кућног васпитања изашао и дао кратку изјаву, колико сам имао снаге. Сматрам да је то било у реду - казао је Лазић.
