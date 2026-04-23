Дарко Лазић посветио пјесму брату који је погинуо: Један пјевач све вријеме био уз њега током снимања

Аутор:

АТВ
23.04.2026 19:41

Пјевач Дарко Лазић отишао на Свету Гору
Фото: darkolazicofficial/Instagram/Screenshot

Дарко Лазић снимио је пјесму коју је посветио свом покојном брату Драгану Лазићу.

Послије 40 дана од смрти брата, снимио је пјесму коју је посветио управо њему. Пјевач је подијелио и неколико кадрова са снимања спота, а главна подршка му је све вријеме био Радиша Трајковић Ђани.

наплатна рампа на ауто-путу

Свијет

Направили лажну наплатну рампу и узели 700.000 евра за ''путарину''

У једном моменту, Дарку се на снимању спота придружила и супруга Катарина Лазић и ћерка која му је сједила у крилу и уживала у татином друштву.

Да могу да вратим вријеме никад не бих запјевао

У интервјуу након трагедије, Дарко је говорио како се носи са болом, али и негативним коментарима на друштвеним мрежама

Дарко је проговорио и о породици покојног брата, а како каже, Драганове ћерке знају да им је отац преминуо.

ЦИК БиХ Ведран Јарић

БиХ

ЦИК тврди - "Све је по закону"; Јарић пита: "Колико вам је обећано од разлике у цијени?"

- Не знам шта бих ти рекао... Прихватио сам то, једноставно... Живот иде даље, а нажалост понекад живот није фер, али мој посао је да пјевам и морао сам да наставим да пјевам.

Притом, знам да први он не би желио да прекинем да пјевам. Нешто сам скоро прочитао, да су људи почели увелико да коментаришу нешто, као, "срам те било, није прошло ни 40 дана, већ идеш да пјеваш...". Само сам у себи помислио, па чекајте, људи, имате ли ви мало респекта и да напишете тако нешто? Ипак ја морам да издржавам и три породице - почео је Дарко.

Каже, да може брата да врати, више не би ни запјевао.

Гориво бензинска пумпа

Свијет

Широм Европе се уводи ново и јефтиније гориво?

- Најрадије, кад бих знао да могу да га вратим, не бих никад више у животу запјевао. Али, моја публика од мене очекује да пјевам и први он би био љут кад би знао да не пјевам, а он је уз мене увијек и гледа нас са љепшег мјеста. Он је уз мене, у мом срцу, вечерас ћу и први пут пјевати за њега, и до краја живота - истакао је Дарко.

Он је неколико сати након смрти брата изашао пред медије који су били окупљени у близини његове куће. Истиче да разумије да је и то посао, те да је донио одлуку да да изјаву из поштовања и васпитања.

- И то је посао. Медији су дошли ту због посла... Ја сам скупио мало снаге и, из поштовања према медијима, иако нису испали фер, већина, нећу да именујем, али нису показали ни мало респекта. Али, ја сам... Човјек је велики онолико колико зна да прашта, тако да, ја сам из поштовања и мог кућног васпитања изашао и дао кратку изјаву, колико сам имао снаге. Сматрам да је то било у реду - казао је Лазић.

(Курир)

Прочитајте више

Бошњакиња која позива на протест против Додика и застава РБиХ на којој пише Слободна Палестина

БиХ

Пропагандни рат - мета добро позната: Бошњачка дијаспора у САД-у извријеђала Додика

2 ч

9
Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић

Република Српска

"Кључно је да генерал Ратко Младић буде пребачен у Србију"

2 ч

0
Дарко Младић: Пише се поднесак, ускоро захтјев за пуштање на лијечење генерала Младића

Република Српска

Дарко Младић: Пише се поднесак, ускоро захтјев за пуштање на лијечење генерала Младића

2 ч

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије него што је полетео бродом Марин Уан са Јужног травњака Бијеле куће, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Моје пријетње Ирану имале ефекат

2 ч

0

Више из рубрике

Бивша жена Хариса Џиновића Мелина Џиновић

Сцена

Мелина послала поруку Харису: ''Све је смишљено унапријед''

3 ч

0
Слободан Батјаревић Цобе пјевач стоји у црном одијелу и гледа у даљину.

Сцена

Пјевач примио пријетње по живот: ''Да спремиш цијелу касу или жив нећеш изаћи''

6 ч

0
Бивша супруга Хариса Џиновића Мелина Џиновић сједи

Сцена

"Кан није као Ђина" Мелина Галић открила детаље односа са сином који се није појавио на свадби

8 ч

0
Славље у дому Секе Алексић, повод је посебан: Пјевачици само стижу честитке

Сцена

Славље у дому Секе Алексић, повод је посебан: Пјевачици само стижу честитке

10 ч

0

  • Најновије

21

18

Ако патите од ове болести сутра обавезно прочитајте једну молитву

21

05

Дојава о бомби на аеродрому била лажна

20

59

"Њујорк тајмс": Новом иранском вођи можда ће бити потребна протеза за ногу

20

50

Петер Сијарто се бори са тешком болешћу

20

47

Израелски министар: Мете су означене, спремни смо да вратимо Иран у мрачно доба!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner