Славље у дому Секе Алексић, повод је посебан: Пјевачици само стижу честитке

23.04.2026 11:22

Коментари:

0
Славље у дому Секе Алексић, повод је посебан: Пјевачици само стижу честитке

Фолк звијезда Сека Алексић данас има посебан разлог за славље јер обиљежава свој 45. рођендан.

Она је веома активна на друштвеним мрежама, а њен Инстаграм профил се од раних јутарњих часова дословно усијао од бројних порука, снимака и лијепих жеља које јој упућују вјерни фанови, пријатељи, али и бројне колеге са домаће јавне сцене.

Слављеничка атмосфера у њеном породичном дому увелико траје, а пјевачица не крије срећу и огромно одушевљење због непрестане пажње којом је данас обасипана са свих страна.

На свом профилу подјелила је бројне честитке које су јој пристигле и на сваку је реаговала са пажњом и љубављу.

Сека Алексић открила да још једном жели да се оствари као мајка

67115465028c7 Сека Алексић

Сцена

Сека Алексић о борби за потомство: ''Најгоре ми је било..''

Пјевачица је открила да би поново жељела да се оствари у улози мајке, те да, ако је не видимо ускоро на некој већој бини, то ће и остварити.

- Пуним 45. За рођендан излази нова пјесма. Ова ће бити турбо! Мислим да ће 2027. бити великог београдског концерта. Највише ме кочи то што хоћу још једно дјете. Ако се концерт не деси до марта, онда знајте да сам трудна. То је жеља генерално, не само сад за рођендан. Албум ми ради Раста, у гасу је! У мају излази наш дует, па онда албум - истакла је Сека Алексић.

(телеграф)

Сека Алексић

рођендан

концерт

Пјевачица

Дијете

