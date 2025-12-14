Logo
Сека Алексић се у сузама присјетила дјетињства: "Мама и данас има ожиљке од очевих удараца"

Извор:

Блиц

14.12.2025

13:38

Сека Алексић се у сузама присјетила дјетињства: "Мама и данас има ожиљке од очевих удараца"

Фолк пјевачица Сека Алексић никада није крила да је тешко одрасла и да је њено дјетињство обиљежила немаштина, а са оцем дуго није имала контакт. Једном приликом је изнијела потресне детаље из тих дана.

Сека је била свједок породичног насиља, а сви ти догађаји и данас су урезани у њеном сјећању, а својевремено је истакла да је свом оцу, који је преминуо 2017. године, све опростила.

''Тата ми је сада покојни и он је био добар човјек, али постоје ствари које су се десиле и које не могу да се избришу. Ја сам му све опростила. Он је волио да попије и био је у стању све што заради да даје дјеци која немају, да чашћава све могуће људе. Прорадила би му љубомора и имао је због тога проблеме са мојом мајком, она је највише страдала, добијала је батине. Било је више ситуација кад смо их брат и ја раздвајали, она данас има ожиљке по лицу од тог периода. Развела се због тога и ја је разумијем, то не треба нико да преживљава. Послије тога отац одлази у иностранство да ради и ми се нисмо чули једно пет-шест година. Ја сам одрасла уз очуха Милана, којег много волим и који нас је гледао као своју дјецу. Ишао је у надницу да би мени зарадио за аутобуску мјесечну карту, да бих ишла у школу'', причала је Сека у емисији Преживели.

Када је имала свега шест година, њена породица је избјегла из Зворника у Бању Ковиљачу, гдје је кренула у школу и то је период којег се нерадо сјећа.

Сека и Реља

Сцена

Реља Поповић подигао Секу Алексић

“Дјеца су била брутална према мени”

''Јако смо тешко живјели, били смо у избјегличком смјештају, послије смо отишли да живимо у једну школску стару кућу. Нисмо имали купатило, већ смо се купали код комшија. Дошли смо буквално у томе што смо обучени, без ичега'', рекла је фолкерка и додала:

''Дјеца су била брутална према мени. Исмијавали су ме због јекавице, због поцијепане обуће, због тога што носим исту мајицу. Било је страшно сурово, плакала сам данима, али нисам жељела ништа да кажем мајци, јер нисам жељела да јој погоршавам већ јако тешку ситуацију. Посебно кад су сазнали да ми је мајка муслиманка, имала сам разна подметања. Гурали су ме, пљували, цијепали ми мајицу, али то ми је помогло кроз живот. Захваљујем се свима што су били такви према мени, јер данас не бих била ово што јесам'', рекла је Сека.

seka aleksić

Сцена

Сека Алексић брани Георгиева: ''Потпуно безвезе да се о томе сада полемише''

Како је причала, веома млада је почела да се бави музиком, а њена мајка се противила тој идеји, преноси Блиц.

''Мама ми није дозвољавала да пјевам, бјежала сам од куће, а очух ми је помагао да остварим своје снове. Почела сам да пјевам са четрнаест година и ишла кријући на журке, он ми је помагао да то сакријемо од маме. Међутим, она је сазнала и само се појавила једном у клубу, а ја сам се скаменила кад сам је видјела и испустила микрофон. Кад сам јој објаснила да је то мој сан и показала да сам само за то вече зарадила пет пута више него она у надници од јутра до мрака, мало је попустила. Од тога смо купили замрзивач, и тако је то кренуло…'', казала је Сека.

