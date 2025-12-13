Преминуо Бора Мерцедес

13.12.2025
Пјевач Боривоје Јовановић, којег је публика упознала у такмичењу "Никад није каасно" под именом Бора Мерцедес умро је јуче након борбе са тешком болешћу.
Вијест о смрти Боре Мерцедеса су потврдили његови пријатељи, преносе српски медији.
- Твоје песме остаће заувек са нама. Дао си огроман допринос очувању традиционалне ромске музике, а истовремено си стварао нове, савремене мелодије и текстове који ће трајати. Био си један од најбољих гласова које сам икада чуо и твоја музика ће увек имати место у нашим срцима. Почивај у миру - огласио се Стева Николић за "Гранд".
Бора Мерцедес преминуо је 59. години у Бечу, гдје је деценијама живио и радио.
Пјевач је у шоуу "Никад није касно" освојио срца публике својим гласом, али и духовитошћу. Он је у емисији рекао да је био приморан да почне да ради као таксиста, а иако је давно снимио албум није успео да оствари пјевачку каријеру.
Боривоје Јовановић, познатији као Бора Мерцедес, рођен је 1. марта 1966. године у Старој Пазови.
