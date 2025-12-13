Глумац из филма ''Маска“ пронађен мртав у свом стану у Њујорку, у 60. години

13.12.2025
Амерички глумац Питер Грин (60), познат по улогама у култним филмовима ''Маска“ и ''Петпарачки прича“, пронађен је јуче мртав у свом стану на Доњем Ист Сајду у Њујорку.
Полиција је саопштила да је стигла на адресу јуче око 15.25 часова, гдје је глумца пронашла без знакова живота и прогласила мртвим на лицу мјеста.
Вијест о његовој смрти потврдио је његов дугогодишњи менаџер Грег Едвардс, који је са Грином радио више од деценије. Према доступним информацијама, не сумња се на насилну смрт, а тачан узрок биће утврђен након обдукције.
Едвардс је рекао да је Грин био изванредна особа и глумац, истичући да се иза снажних и мрачних ликова које је често играо крије човјек са великим срцем. Додао је да ће нам много недостајати, и као пријатељ и као умјетник.
Према извјештајима медија, комшије су пријавиле да су чуле музику у стану дуже од 24 сата, што је довело до провјере. Едвардс је такође рекао да је раније ове недјеље разговарао са Грином и да нема назнака трагедије.
Питер Грин је био заузет новим пројектима. У јануару је требало да почне снимање независног трилера ''Маскоте“, у којем је требало да глуми поред Микија Рурка. Такође је најављен његов наступ у филму ''Стање конфузије“, крими драми чије је снимање планирано за јесен 2026. у Њу Џерзију и Њујорку.
Грин је често играо негативне улоге, а најзначајнија је његова улога мафијаша Доријана Тајрела у филму ''Маска“, у којем је глумио поред Џима Керија и Камерона Дијаза. Његова улога Зеда, бруталног чувара обезбјеђења у Тарантиновом филму ''Петпарачки прича“ из 1994. године, остаје једна од најпамтљивијих у његовој каријери.
Рођен је у Монтклеру, у Њу Џерзију. Као тинејџер, напустио је дом и живио на улицама Њујорка, а касније је отворено говорио о својој борби са зависношћу и тешком периоду у свом животу. Почео је да глуми тек средином двадесетих година, а током 1990-их остварио је низ запажених филмских и телевизијских улога.
У каријери која је трајала више од три деценије, остварио је скоро 95 глумачких наступа, укључујући ''The Usual Suspects“, ''Clean“, ''Shaven“, ''Blue Streak“, ''Training Day“ и многе друге, преноси Кликс.
