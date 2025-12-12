Карлеуша изгубила телефон, због снимака и слика није могла да се смири

Извор:
Телеграф
12.12.2025
21:52
Коментари:0
Поп дива Јелена Карлеуша открила је да је изгубила телефон, због чега је преплакала читаву ноћ у хотелу.
Она је открила да је имала мали проблем са телефоном, а причу је започела око новог телефона.
- Питају ме људи зашто још увијек не користим Ајфон 17, морам да кажем да сам ја међу првима која је добила, односно купила Ајфон 17 про макс, али морам да признам јако ме мрзи да пребацујем све из телефона у телефон.
Наиме, она је сада први пут открила да је доживјела велики пех на ревији у Паризу, када је остала без свог ајфона. Управо због тога, послије ревије преплакала је читаву ноћ у хотелу.
- Испричаћу вам једну лијепу анегдоту, кад сам радила фешн вик за Ветмуа, имала сам у том моменту неки стари ајфон и пријатељи су ме јако дуго наговарали да га замијеним за нови модел, зато што се мој распадао и десио се један пех на ревији, у самом оном хаосу ја сам изгубила телефон и преплакала сам цијелу ту ноћ у хотелској соби у Паризу зато што нисам могла да видим ни слике, ни снимке, ни коментаре...
@karleusaofficial Afera IPHONE 😂 Na TikTok cu postavljati samo ovakve snimke gde izgledam užasno😂🤷🏼♀️ps (stvarno me mrzi da prebacujem ali prebacicu nekad🙃) #karleusa ♬ original sound - Jelena Karleuša
Иако је све људе на ревији ангажовала да јој нађу телефон, ипак нису успјели.
- Они су ми давали своје телефоне да читам са њихових, али сам жељела са мог. Нисам могла да нађем телефон, све смо претражили, преврнули... Малтретирала сам дизајнере тамо и моделе и публику, тако да мене само виша сила може да натера да пребацим податке.
Бања Лука
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Кошарка
3 ч0
Свијет
4 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
6 ч1
Сцена
6 ч0
Сцена
6 ч0
Најновије
Најчитаније
23
03
23
02
22
46
22
38
22
33
Тренутно на програму