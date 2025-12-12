Зељковић: Бањалука се гуши!

Извор:
АТВ
12.12.2025
21:36
Бањалука се гуши, ваздух је у црвеном, а Градска управа ћути. Не тражим кривце, тражим реакцију, рекао је одборник у Скупштини Града Бањалука Богољуб Зељковић, као опис уз објаву видео снимка у коме се осврће на тренутно горућу тему у граду на Врбасу.
"Загађење није ни на дневном реду Скупштине, док грађани удишу отров. Вријеме је за разговор и конкретне кораке ка рјешењу", додао је он.
