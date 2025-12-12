Logo
Зељковић: Бањалука се гуши!

Извор:

АТВ

12.12.2025

21:36

Коментари:

0
Зељковић: Бањалука се гуши!
Фото: АТВ

Бањалука се гуши, ваздух је у црвеном, а Градска управа ћути. Не тражим кривце, тражим реакцију, рекао је одборник у Скупштини Града Бањалука Богољуб Зељковић, као опис уз објаву видео снимка у коме се осврће на тренутно горућу тему у граду на Врбасу.

"Загађење није ни на дневном реду Скупштине, док грађани удишу отров. Вријеме је за разговор и конкретне кораке ка рјешењу", додао је он.

Тагови:

Богољуб Зељковић

zagađenje vazduha

Коментари (0)
