Шеранић: Загађење ваздуха подстиче различите врсте респираторних обољења

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић говорио је о актуелној теми загађења ваздуха, те поручио да је и Свјетска здравствена организација загађење препознала као један од најзначајнијих фактора ризика у посљедње вријеме.
"Чим је то препознала Свјетска здравствена организација, значи да се и у оквиру цијелог свијета дешавају такве врсте промјена. Струка говори о разлозима због којих до тога долази. Они су повезани и са локалном средином и са климатским промјенама, али је њихов утицај на грађане и људе можда и најзначајнији у свему томе", рекао је Шеранић.
Додаје да само загађење ваздуха подстиче различите врсте респираторних обољења и хроничних болести плућа.
"Та обољења се могу довести у везу са загађењем, представља велики притисак прије свега на људе и њихове породице, али и на здравствени систем у смислу опоравка и лијечења и третмана таквих особа", нагласио је Шеранић.
Истиче да је по питању овог проблема важно поштовати легислативе, али и прилике и околности у којима људи живе.
"Ако инфраструктурно не обезбиједите људима гријање које је повољно по ваздух, онда се поставља питање чиме ће се људи гријати? Ако морају да ложe, онда је питање шта ложe – да ли је то лож уље, угаљ, дрво и какве су цијене, шта је најприхватљивије. Морамо имати на уму да на нивоу државе размишљамо о врсти гријања која је еколошки прихватљива", поручио је Шеранић.
Истиче да је важно кренути од себе као појединца, али од саме државе када је у питању обезбјеђивање инфраструктуре како би се испоштовале све значајне карактеристике.
"Морам истаћи велику активност Фонда за заштиту животне средине и енергетске ефикасности, који је кроз реконструкције објеката, прије свега јавних било да се ради о школама и здравственим установама, урадио много на обезбјеђивању такве инфраструктуре. Гледамо да енергију што више задржимо и што мање трошимо, прилагођавајући врсте сортимента ономе што је еколошки прихватљиво", нагласио је Шеранић.
Поручује да у овом случају постоји много ствари које су везане само за загађење.
"Има много ствари које су везане за само загађење и то није једна активност, али што се тиче утицаја на грађане – он је изузетно велики", закључио је Шеранић.
