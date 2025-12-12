Округли сто о три деценије Дејтонског мировног споразума

12.12.2025
10:29
У Бањалуци је почео округли сто "Тридесет година Дејтонског мировног споразума" који организује Академија наука и умјетности Републике Српске (АНУРС) с циљем да покаже да је досљедна примјена модела уређења БиХ са два ентитета и три конститутивна народа гарант будућег напретка.
Скупу присуствују министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран, лидер СНСД-а Милорад Додик, предсједник АНУРС Драгољуб Мирјанић, ректор бањалучког Универзитета Радослав Гајанин, као и бројне званице из академског, јавног и друштвеног живота Српске.
Из Академије су раније навели да је Дејтоном успостављен мир и ново уставноправно уређење БиХ као сложене државне заједнице.
"У протеклих 30 година, упркос остварених резултата, долазило је до нарушавања изворног споразума, што је довело до отежаног и успореног развоја Српске и БиХ у цјелини", указали су из АНУРС.
Скуп организује Одбор за правне науке - Одјељење друштвених наука АНУРС.
