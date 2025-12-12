Logo
Екипа АТВ-а у самом срцу Беча: Под једним кровом спојиле су се Крајина и Херцеговина

12.12.2025

Фото: АТВ

Екипа АТВ-а нашла се у самом срцу Беча, гдје се под једним кровом спојило оно најбоље из Херцеговине и Крајине.

У престижном дијелу аустријске престонице отворена је Кућа Републике Српске, мјесто које већ на први поглед најављује велики преокрет у начину на који се домаћи производи представљају Европи.

А први утисци, надмашили су сва очекивања. Посјетиоци су преплавили новоотворени простор.

"Знали смо да ће бити добро, али овако добро,. то ни слутили нисмо. Поносни смо. Имамо најбоље дистрибутере. Сви су одушевљени и сви су рекли да долазе сутра поново", поручио је директор Крајишке и Херцеговачке куће у Бечу Родoљуб Савић не кријући узбуђење.

Задовољство не крију ни произвођачи.

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Сви у Бриселу постројени против мировних напора Трампа

"Заиста нам је драго да ћемо бити у причи Крајишке куће и да ћемо презентовати наш бренд. Често идем у Републику Српску и тако је почела прича да неку идеју коју они имају за Крајишку кућу, ја као сувласник дестилерије Хуберт уврстим наше производе у ову причу. Заиста сам презадовољан", рекао је произвођач ракије Младен Крстајић.

Ово није само продавница, ово су врата ка ЕУ тржишту, пројекат који је, уз подршку Представништва Републике Српске у Аустрији, подигао очекивања и произвођача и купаца.

"Могу рећи у име свих наших људи у Републици Српској и овдје у Аустрији да смо веома поносни на овај пројекат. Ово је нешто историјско што смо постигли овдје у Бечу. Посебно ми је драго што је то било у сарадњи са Представништвом Републике Српске. Не би ништа успјело без подршке предсједника Милорада Додика, који је самоиницијативно покренуо причу и ми смо поносни да смо успјели", рекао је шеф Представништва Републике Српске у Аустрији Младен Филиповић.

