Лидл завршио још један објекат у БиХ

Њемачки трговачки ланац Лидл наставља своју амбициозну експанзију у Босни и Херцеговини.
Компанија је већ завршила изградњу неколико продајних објеката широм БиХ, а један је изграђен и на подручју Тузланског кантона, тачније у Грачаници.
Објекат је смјештен уз магистрални пут Тузла - Добој, на улазу у Грачаницу, што омогућава приступачнији прилаз за оне који толико не познају ово подручје.
Наиме, Грачаница је посљедњих година град који биљежи убрзан развој, што је и један од разлога због којих Лидл управо у овом граду шири своју мрежу.
Као извођач радова потписује се грачаничка фирма "Роадинг". Пројектант је "САРТ" из Сарајева, док је надзорни орган бановићки АИК-Инжињеринг. Грађевинску дозволу је издала Градска управа Грачанице.
Према незваничним информацијама, отварање објекта је планирано почетком 2026. године.
Лидл, који је препознат по квалитетним производима, повољним цијенама и модерном концепту куповине, убрзано ради на успостављању снажног присуства широм Босне и Херцеговине.
Отварањем објекта у Грачаници, домаћим потрошачима биће понудена још шира понуда производа и услуга, уз отварање нових радних мјеста и додатну динамику на локалном тржишту трговине.
Лидл је међународни дискаунт ланац супермаркета из Њемачке, члан Шварц Групе, која послује у више од 30 земаља и има преко 12.000 продајних објеката широм свијета.
Лидл је званично започео пословање у Босни и Херцеговини кроз друштво Лидл БХ д.о.о., које је почело са радом 2021. године.
Према плановима компаније, прве Лидл продавнице у Босни и Херцеговини требале би бити отворене 2026. године. Већ сада је врло јасно да се њемачки ланац не планира зауставити са објектима у највећим центрима, већ да планира створити мрежу објеката у цијелој држави.
