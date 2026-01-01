Logo
Како су Бањалучани дочекали нову 2026. годину?

Извор:

АТВ

01.01.2026

19:57

Коментари:

0
Фото: АТВ

Овако је највећи град Српске дочекао нову 2026. годину. Бањалучани су заједно са бројним туристима испратили 2025. уз добру атмосферу и хитове Наташе Беквалац која је загријала публику упркос хладној јануарској ноћи.

Славило се уз жеље да Нова година донесе здравља, среће и благостања.

"Иначе увијек славимо Нове године по трговима на отвореном и баш је добро, онако и ми смо весели сами од себе, па фино је и вече." 20:32

"Срећа, радост, мир, највише мир у души."

"Концерт је феноменалан, Наташа се јако труди да нас подигне на највиши ниво, јако је лепо, ја сам срећна што сам у Бањалуци јер гостујем. Желим вам свима срећну нову, сви да смо живи, здрави, весели, то нам је најбитније." 21:09

"Па да нам буде боља него прошла година, да смо живи, здрави, весели и сретни, а остало ће све само доћи."

"Па супер, немамо шта да се бунимо, све супер."

"За нас је била добра, не живимо овдје, у Стокхолму смо, позитивна, добра и ову годину очекујемо да буде још боља, прије свега здравље, а послије здравља све остало, кажу грађани.

Добро расположење Бањалучана осјетило се и на улицама града, али и бројним угоститељским објектима. Осим домаћих гостију, било је и оних који су из иностранства дошли на прославу у родни крај.

"Долазим из Италије, атмосфера је супер и све је како треба.

"Жеље су здравља, лијеп провод и можда љубав."

"Атмосфера је одлична, не славимо први пут у овом ресторану, одлични су домаћини, весело је, одушевљени смо."

"Све најбоље желим свима, добро здравље, провод и весеље."

У новогодишњој ноћи дежурне службе у Бањалуци имале су посла. У протекла 24 сата у ватрогасној служби забиљежене су 4 интервенције, јавни ред и мир је нарушен 5 пута, а догодило се 19 саобраћајних несрећа. Из службе хитне помоћи кажу да је прегледано 97 пацијената. Реприза је заказана на истом мјесту уз концерт Аце Пејовића.

"На измаку старе и почетку нове године, свима вама желимо оно најважније, здравља, среће, љубави и успјеха у новој 2026. години.

Нова година

Бањалука

Коментари (0)
