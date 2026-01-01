Новогодишњи пакетићи за дјецу у дому Рада Врањешевић

Извор:
Празници су вријеме даривања, поклонима се највише радују најмлађи, а осмијех на лице малишана у Дому за дјецу и омладину без родитељског старања “Рада Врањешевић” донијела је Ирина Рељић.
Бањалучанка која је и сама некада била штићеник овог дома донирала је 100 новогодишњих пакетића дјеци, а како је навела ријеч је о личном завјету који је себи дала још током дјетињства.
“На својој сам кожи осјетила шта значи одрастати без сигурности, али и шта значи пронаћи снагу у себи. Ових 100 пакетића нису само поклони, они су порука. Сваки од њих носи доказ да дијете из дома може постати жена која се враћа не да пита зашто је морало да боли, већ да каже - успјела сам”, рекла је Рељићева.
