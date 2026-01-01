Logo
Новогодишњи пакетићи за дјецу у дому Рада Врањешевић

АТВ

01.01.2026

13:40

Новогодишњи пакетићи за дјецу у дому Рада Врањешевић
Фото: Уступљена фотографија

Празници су вријеме даривања, поклонима се највише радују најмлађи, а осмијех на лице малишана у Дому за дјецу и омладину без родитељског старања “Рада Врањешевић” донијела је Ирина Рељић.

Бањалучанка која је и сама некада била штићеник овог дома донирала је 100 новогодишњих пакетића дјеци, а како је навела ријеч је о личном завјету који је себи дала још током дјетињства.

“На својој сам кожи осјетила шта значи одрастати без сигурности, али и шта значи пронаћи снагу у себи. Ових 100 пакетића нису само поклони, они су порука. Сваки од њих носи доказ да дијете из дома може постати жена која се враћа не да пита зашто је морало да боли, већ да каже - успјела сам”, рекла је Рељићева.

дјечија нова година пд

Градови и општине

Прослављена дјечија Нова година у Приједору

Донација је реализована као лична иницијатива и испуњење обећања да ће се, када за то дође тренутак, вратити у дом у којем је научила да се носи с изазовима одрастања.

Рељићева истиче да јој је најважније било да новогодишње празнике проведе с дјецом у установи која је обиљежила њен живот.

