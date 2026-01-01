Logo
Мирка Васиљевић открила своје жеље за 2026. годину

Извор:

Блиц

01.01.2026

13:24

Фото: Youtube screenshot/AmiG Show

Глумица Мирка Васиљевић веома је активна на друштвеним мрежама гдје је сада својим пратиоцима честитала Нову годину јаком поруком.

Мирка је истакла да је љубав најбитнија.

''Срећна Нова година. Из свег срца вам желим да вам се остваре жеље и да вас здравље, срећа, успех и љубав прате на сваком кораку!'', написала је глумица, преноси Блиц.

Иначе, Мирки је ову годину великим дијелом обиљежио скандал када је њен партнер, фудбалер Вујадин Савић пријавио трансродну особу А.К. за уцјену.

Спортиста је невјенчану супругу навео за свједока, али се она није појавила ни на једном суђењу.

Mirka Vasiljević

Vujadin Savić

Нова година

