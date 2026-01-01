Мирка Васиљевић открила своје жеље за 2026. годину

Извор:
Блиц
01.01.2026
13:24
Глумица Мирка Васиљевић веома је активна на друштвеним мрежама гдје је сада својим пратиоцима честитала Нову годину јаком поруком.
Мирка је истакла да је љубав најбитнија.
''Срећна Нова година. Из свег срца вам желим да вам се остваре жеље и да вас здравље, срећа, успех и љубав прате на сваком кораку!'', написала је глумица, преноси Блиц.
Иначе, Мирки је ову годину великим дијелом обиљежио скандал када је њен партнер, фудбалер Вујадин Савић пријавио трансродну особу А.К. за уцјену.
Спортиста је невјенчану супругу навео за свједока, али се она није појавила ни на једном суђењу.
