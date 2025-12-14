Logo
Од овог бизниса Мирка Васиљевић млати паре

Информер

14.12.2025

21:32

Од овог бизниса Мирка Васиљевић млати паре
Фото: Youtube screenshot/AmiG Show

Глумица Мирка Васиљевић покренула је посао прављења торти заједно са пријатељицом.

Након што је први пут проговорила о години која је на измаку, истакавши да је била "турбулентна", Мирка је све озбиљније посвећена приватном бизнису.

На друштвеним мрежама показала је једну од торти, а реакције пратилаца биле су изузетно позитивне.

Ријеч је о торти од свјежег воћа, пажљиво декорисаној, која је одмах привукла пажњу љубитеља слаткиша.

Према информацијама на сајту, цијене торти крећу се од 12.000 до 20.000 динара, у зависности од величине и декорације. Мирка не крије задовољство успјехом који постиже ван глумачког свијета.

