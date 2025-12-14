Од овог бизниса Мирка Васиљевић млати паре

Извор:
Информер
14.12.2025
21:32
Коментари:0
Глумица Мирка Васиљевић покренула је посао прављења торти заједно са пријатељицом.
Након што је први пут проговорила о години која је на измаку, истакавши да је била "турбулентна", Мирка је све озбиљније посвећена приватном бизнису.
На друштвеним мрежама показала је једну од торти, а реакције пратилаца биле су изузетно позитивне.
Ријеч је о торти од свјежег воћа, пажљиво декорисаној, која је одмах привукла пажњу љубитеља слаткиша.
Србија
Дјечак избоден на Вождовцу одбија да сарађује са полицијом
Према информацијама на сајту, цијене торти крећу се од 12.000 до 20.000 динара, у зависности од величине и декорације. Мирка не крије задовољство успјехом који постиже ван глумачког свијета.
Сцена
4 ч0
Сцена
7 ч0
Сцена
8 ч0
Сцена
8 ч0
Најновије
Најчитаније
22
06
22
02
21
57
21
48
21
42
Тренутно на програму