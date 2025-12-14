Logo
Д‌јечак избоден на Вождовцу одбија да сарађује са полицијом

Новости.рс

14.12.2025

21:19

Д‌јечак избоден на Вождовцу одбија да сарађује са полицијом
Д‌јечак од 14 година, који је у суботу увече избоден ножем у груди на Вождовцу, према незваничним информацијама, не жели да исприча шта се догодило нити ко га је напао и повриједио.

За сада наводно не жели да сарађује са полицијом.

Ипак, истрага се наставља и иако је нападач за сада непознат, полиција покушава да открије ко је то и шта је мотив, пишу Новости.

Д‌јечак избоден ножем налази се на Институту за мајку и дете, стабилан је и није животно угрожен. Иако овакве повреде могу бити веома опасне, имао је среће што му оштрица ножа није повриједила срце.

Подсјећамо, д‌јечак је повријеђен у Улици генерала Штефанека у насељу Степа Степановић на Вождовцу. Око 22 часа у суботу увече, крвав је утрчао у оближњу пицерију и затражио помоћ. Позвана је Хитна помоћ, која га је превезла у болницу.

