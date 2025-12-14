Кућа изгорјела до темеља, ватрогасци икону ове светитељке пронашли неоштећену

Извор:
14.12.2025
У пожару који је захватио породичну кућу у Сенти, готово све је изгорјело. Ипак, из рушевина је спасено нешто што се не мјери материјалном вриједношћу - икона Свете Марије, католичке светитељке и симбол вјере и наде за власнике дома
Током гашења пожара и претраге објекта, ватрогасац Ненад Матијашевић, заједно са колегом из Ватрогасно-спасилачког одјељења у Сенти, успео је да пронађе и изнесе икону из изгорјеле куће.
"У тренуцима када се боре са ватреном стихијом, ватрогасци не спасавају само објекте. Спасавају успомене, вјеру и оно што људима значи највише. Ово није само интервенција. Ово је позив. Ово је људскост. Ово је хуманост ватрогасаца", наводе из МУП Србије.
