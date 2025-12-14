Logo
Кућа изгорјела до темеља, ватрогасци икону ове светитељке пронашли неоштећену

Извор:

Телеграф

14.12.2025

16:44

Кућа изгорјела до темеља, ватрогасци икону ове светитељке пронашли неоштећену
Фото: МУП Србије

У пожару који је захватио породичну кућу у Сенти, готово све је изгорјело. Ипак, из рушевина је спасено нешто што се не мјери материјалном вриједношћу - икона Свете Марије, католичке светитељке и симбол вјере и наде за власнике дома

Током гашења пожара и претраге објекта, ватрогасац Ненад Матијашевић, заједно са колегом из Ватрогасно-спасилачког одјељења у Сенти, успео је да пронађе и изнесе икону из изгорјеле куће.

"У тренуцима када се боре са ватреном стихијом, ватрогасци не спасавају само објекте. Спасавају успомене, вјеру и оно што људима значи највише. Ово није само интервенција. Ово је позив. Ово је људскост. Ово је хуманост ватрогасаца", наводе из МУП Србије.

(Телеграф)

