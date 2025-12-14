Зашто витки људи могу имати висок холестерол? Ево како да знате да ли сте међу њима

Извор:
Истраживања у области генетике и липида откривају да су нивои холестерола у крви више одређени генима него исхраном, килажом или физичком активношћу.
Јетра производи највећи дио холестерола у нашем организму, а брзину те производње одређују гени. Због тога неки људи, иако једу здраво и редовно вјежбају, могу да имају висок ниво ЛДЛ холестерола који се таложи у зидовима артерија и с временом их сужава.
Љекари све чешће откривају да витки и споља потпуно здрави људи могу да имају нагомилане наслаге у крвним судовима које подсјећају на налазе особа много старијих од њих. Управо зато стручњаци упозоравају да изглед није мјерило унутрашњег здравља.
Који гени "раде против вас"?
Један од најчешћих узрока је породична хиперхолестеролемија (ФХ), насљедно стање које погађа око једну од 200 до 250 особа. Ријеч је о мутацијама гена (најчешће ЛДЛР, АПОБ или ПЦСК9) због којих организам не може да уклони вишак ЛДЛ холестерола из крви. Вриједности тада могу премашити и 4,9 ммол/Л, а да особа нема никакве видљиве симптоме.
Без лијечења, ФХ значајно повећава ризик од раног срчаног удара или шлога, често већ у четрдесетим годинама. Истраживања Маyо клинике показују да особе с нелијеченим генетским холестеролом имају и до 20 пута већи ризик од кардиоваскуларних болести у млађем добу.
Како да знате да ли сте међу њима
Најједноставнији начин је анализа крви. Потребно је урадити липидни профил који мери укупан, ХДЛ и ЛДЛ холестерол, као и триглицериде. Ако су вредности ЛДЛ-а високе, а тежина, исхрана и начин живота уредни, љекар може да посумња на насљедни облик и препоручити преглед чланова породице или евентуално генетско тестирање (не и код нас).
Љекари зато апелују да не чекајте симптоме, провјерите крвну слику макар једном годишње. Холестерол не боли, али тихо оштећује крвне судове и срце, без обзира на то колико сте мршави.
