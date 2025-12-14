Logo
Убице отац и син! Откривени нови детаљи о терористичком нападу у Сиднеју

Извор:

СРНА

14.12.2025

21:57

Сиднеј-терористички напад
Фото: Таnjug/AP Photo/Mark Baker

Жртве терористичког напада у Сиднеју имају од 10 до 87 година, а нападачи су били отац и син у доби од 50 и 24 године, речено је на конференцији за новинаре представника власти Новог Јужног Велса.

Премијер Новог Јужног Велса Крис Минс рекао је да се 42 особе и даље налазе у болници.

Повјереник полиције Новог Јужног Велса је рекао да власти не трагају за другим починитељима, да су нападачи били отац и син.

Он је навео да је отац убијен у полицијској интервенцији, док се син и даље налази у болници.

Током претреса је утврђено да је 50-годишњак имао дозволе за шест комада ватреног оружја, а свих шест пронађено је на мјесту напада.

Према посљедњима подацима, у нападу на плажи Бондај током обиљежавања јеврејског празника Ханука погинуло је 16 људи, укључујући нападача.

Коментари (0)
