Ледена катастрофа: 60 милиона људи у опасности

Извор:

Танјуг

14.12.2025

19:26

Коментари:

1
Талас хладноће овог викенда погодио је дијелове Сједињених Америчких Држава, а упозорење на веома ниске температуре издато је за готово 60 милиона становника у Минеаполису, Чикагу, Сент Луису, Нешвилу, Мемфису, Атланти, Њу Орлеансу, Џексонвилу.

Најниже температуре погодиће Средњи Запад и Северне равнице САД, гдје се током ноћи очекује да се температура спусти на минус 25 степени Целзијуса, преноси НБЦ њуз.

Како су упозорили метеоролози, због хладног вјетра у Дакоти, Минесоти и Висконсину субјективни осјећај ће бити као да је температура 10 степени нижа.

Током ноћи, талас хладног ваздуха ће се проширити на сјевероисток и југоисток САД.

Рекордно ниске температуре се предвиђају у наредне двије ноћи у Индијанаполису, Чарлстону, Савани, Батон Ружу, Тупелу и Миртл Бичу.

Повремено обилне снијежне падавине очекују се у више градова, укључујући Синсинати, Кливленд, Филаделфију, Вашингтон и Њујорк.

Обилан снег већ је пао у дијеловима Ајове, Илиноиса и Индијане, наводи НБЦ.

Тагови:

Снијег

Америка

