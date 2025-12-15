Додик: Општине ће појединачно подносити кривичне пријаве против ЦИК-а

Извор:
АТВ
15.12.2025
13:16
Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је данас да ће општине у којима ЦИК буде тражио понављање избора подносити појединачне кривичне пријаве против свих оних у ЦИК-у који буду гласали за такав приједлог.
"Сарајево нам је отело изборни процес преко ЦИК-а, она није надлежна да проводи локалне и републичке изборе, него само за члана Предсједништва БиХ и Представнички дом ПСБиХ. За друге нивое треба да утврди политика. Они су нам то отели и морамо то да вратимо да се не би спрдали с нама као што то раде сад. Прошли пут су за предсједничке изборе гласове пребројавали у Сарајеву. Хоће да нам пошаљу поруку да без Сарајева не може ништа. Ово је понижење за све људе у Српској, за свакога ко је гласао. Ово је понижење за нас који смо учествовали у изборном процесу, а највеће понижење је Републици Српској и највеће омаловажавање", рекао је Додик.
Он поручује да је очигледно само у Српској и тамо гдје побјеђује СНСД проблем, а да у читавој ФБиХ нигдје нема проблема и да они тамо живе сви у поштењу.
"СДС и ПДП су у ноћи избора почели да нападају добре резултате. Гдје год да су видјели добре резултате СНСД-а напали су. Највећа разлика је била у Бањалуци, али ваљда имате процес у коме постоји бирачки одбор који има записник гдје се потписују и посматрачи. Ако они укажу да има проблема онда треба да реагују. Изгледа да су постали врачеви говорећи какви су потписи. Нигдје у закону не пише да потпис на бирачком списку треба да буде идентичан потпису на личној карти. То су измислили", каже Додик.
Он поручује да је крајњи циљ направити осјећај да је увијек у Републици Српској неки проблем и да она тражи надзор.
"Мислим да би било важно да се политички фактори у Републици Српској окупе око идеје да тај изборни процес вратимо Републици Српској преко Изборног закона Републике Српске и да изборе за локалне и републичке нивое власти проводи наша републичка изборна комисија. На овај начин они руше базичне елементе нашег суверенитета, а то је да имате изборе, да будете изабрани и да будете бирани и да те резултате утврдите, а не да то ради неко са стране", каже Додик и поручује:
"Замислите понижење да се за избор предсједника Републике Српске гласови броје у Сарајеву. Они који то желе да гледају и мисле да им је то подршка, нека уживају. Ми се бавимо озбиљно послом. Провели смо фер и транспарентан процес. У прилог томе говоре записници гдје нема ствари које они измишљају. Измислили су у ПДП-а у СДС-у, онда су у Изборној комисији почели да говоре, придружили су им се и муслимани".
