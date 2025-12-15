Logo
Додик: Општине ће појединачно подносити кривичне пријаве против ЦИК-а

АТВ

15.12.2025

13:16

3
Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је данас да ће општине у којима ЦИК буде тражио понављање избора подносити појединачне кривичне пријаве против свих оних у ЦИК-у који буду гласали за такав приједлог.

"Сарајево нам је отело изборни процес преко ЦИК-а, она није надлежна да проводи локалне и републичке изборе, него само за члана Предсједништва БиХ и Представнички дом ПСБиХ. За друге нивое треба да утврди политика. Они су нам то отели и морамо то да вратимо да се не би спрдали с нама као што то раде сад. Прошли пут су за предсједничке изборе гласове пребројавали у Сарајеву. Хоће да нам пошаљу поруку да без Сарајева не може ништа. Ово је понижење за све људе у Српској, за свакога ко је гласао. Ово је понижење за нас који смо учествовали у изборном процесу, а највеће понижење је Републици Српској и највеће омаловажавање", рекао је Додик.

Он поручује да је очигледно само у Српској и тамо гдје побјеђује СНСД проблем, а да у читавој ФБиХ нигдје нема проблема и да они тамо живе сви у поштењу.

Градови и општине

Јеринић: Поднијећу кривичне пријаве против чланова ЦИК-а, нанијели су озбиљну штету Добоју

"СДС и ПДП су у ноћи избора почели да нападају добре резултате. Гдје год да су видјели добре резултате СНСД-а напали су. Највећа разлика је била у Бањалуци, али ваљда имате процес у коме постоји бирачки одбор који има записник гдје се потписују и посматрачи. Ако они укажу да има проблема онда треба да реагују. Изгледа да су постали врачеви говорећи какви су потписи. Нигдје у закону не пише да потпис на бирачком списку треба да буде идентичан потпису на личној карти. То су измислили", каже Додик.

Мирослав Бојић

Република Српска

Бојић: Кривичне пријаве за чланове ЦИК-а који буду гласали за понављање избора

Он поручује да је крајњи циљ направити осјећај да је увијек у Републици Српској неки проблем и да она тражи надзор.

"Мислим да би било важно да се политички фактори у Републици Српској окупе око идеје да тај изборни процес вратимо Републици Српској преко Изборног закона Републике Српске и да изборе за локалне и републичке нивое власти проводи наша републичка изборна комисија. На овај начин они руше базичне елементе нашег суверенитета, а то је да имате изборе, да будете изабрани и да будете бирани и да те резултате утврдите, а не да то ради неко са стране", каже Додик и поручује:

"Замислите понижење да се за избор предсједника Републике Српске гласови броје у Сарајеву. Они који то желе да гледају и мисле да им је то подршка, нека уживају. Ми се бавимо озбиљно послом. Провели смо фер и транспарентан процес. У прилог томе говоре записници гдје нема ствари које они измишљају. Измислили су у ПДП-а у СДС-у, онда су у Изборној комисији почели да говоре, придружили су им се и муслимани".

