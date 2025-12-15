Мазалица: Бодирога лицемјерје да замијени познавањем чињеница

Извор:
СРНА
15.12.2025
12:07
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица изјавио је да је шеф Клуба посланика СДС-а Огњен Бодирога свима досадио својим враћањем сата 20-25 година уназад и подсјећањем ко је учествовао у преносима надлежности, гдје обично прескочи периоде и одговорност коју је за то имао СДС.
Мазалица је нагласио за Срну да је најновија изјава у вези са тим ко је формирао и када Централну изборну комисију /ЦИК/ БиХ врхунац незнања и лицемјерја.
- Као прво, погријешио је за 20 година, те умјесто 2001. - ставио 2021. годину у којој се формирала Централна изборна комисија БиХ. Али кад неко узима са шведског стола само оно што му одговара, па неће да каже да је усвајањем Изборног закона БиХ 2001. године престала са радом Привремена изборна комисија (ПИК), а која је успостављена Дејтонским мировним споразумом, његовим Анексом ИИИ.
Анекс ИИИ Општег оквирног споразума за мир у БиХ је насловљен 'Споразум о изборима' и одређује структуру према којој избори за разне институције у БиХ треба да се организују и спроводе. Значајна улога у вези с тим је повјерена, у члану ИИ овог анекса, Организацији за безбједност и сарадњу у Европи (ОЕБС) која, у циљу припреме и спровођења избора, успоставља Привремену изборну комисију (ПИК) - навео је Мазалица.
Он је додао да, према члану ИИИ овог анекса, ПИК доноси изборна правила и прописе, надзире изборе и обезбјеђује њихово одвијање сходно правилима и прописима.
Надаље, додао је Мазалица, члан ИИИ конкретно предвиђа да ће се стране придржавати изборних правила и прописа, без обзира на унутрашње законе и прописе, а сходно члану В овог анекса, ПИК ће с временом замијенити стална изборна комисија.
Дакле, појаснио је Мазалица Бодироги, формирање сталне изборне комисије на нивоу БиХ је обавеза из Анекса три Дејтонског споразума.
- Оно што Бодирога такође прескаче, је да се актуелни састав ЦИК БиХ именовао уз подршку изборних губитника из Републике Српске, СДС-а и ПДП-а, на приједлог СДС-овог посланика Драгана Мектића, а у тој изборној комисији сједи Вања Бјелица Прутина, бивша савјетница СДС-овог министра Мирка Шаровића.
Тој изборној комисији мандат је продужен незаконито и од нелегитимног Кристијана Шмита, до 2027. године, што СДС никад није критиковао, из два разлога: прво јер у тој комисији сједи Вања Бјелица Прутина, а друго јер им одговара дјеловање колонијалног намјесника Шмита - подсјетио је Мазалица.
Зато би, каже он, шеф Клуба посланика СДС-а, своје селективно и са шведског стола бирање историјских догађаја, могао да замијени познавањем елементарних чињеница.
- Могу да разумијем да човјек погријеши кад нешто на брзину "изгугла", али да то лицемјерно упакује у ријечи "лаж", "манипулације" "неуки", врло лако се дође до тога да то Бодирога говори себи, што би Његош рекао "гледа себе у зрцало" - закључио је Мазалица.
