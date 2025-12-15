Додик: Постојање ЦИК-а изгубило смисао

Извор:
АТВ
15.12.2025
08:23
Коментари:0
Централна изборна комисија је себе дефинитивно делегитимисала као орган који може учествовати у изборном процесу, њено постојање изгубило је смисао - навео је предсједник СНСД Милорад Додик.
Он је нагласио да сви знају да је постојећи састав ЦИК-а изабран по партијској линији, супротно закону.
"Сви знају да нису независни, али сада су постали навијачка група СДС-а, која је сем пристрасности показала и крајњу неспособност. Та спрега ЦИК-а и СДС-а, ПДП-а и Бошњака постаје дегутантна и овај орган претвара у фонтану за испуњавање жеља вјечитих губитника. Фарсу коју су направили заједно са Шмитом чине још већом, поступајући по захтјевима које им свакодневно испоручују СДС-ови кадрови", указао је Додик.
Централна изборна комисија је себе дефинитивно делегитимисала као орган који може учествовати у изборном процесу. Њено постојање изгубило је смисао.— Милорад Додик (@MiloradDodik) December 15, 2025
Сви знају да је постојећи састав ЦИК-а изабран по партијској линији, супротно закону. Сви знају да нису независни, али сада су…
Умјесто изборима, каже, баве се лијечењем фрустрација.
"Тако да више не можемо говорити о Централној изборној комисији, већ о Центру за изљечење комплекса - ЦИК или Центру истинске корупције - ЦИК", закључио је Додик.
Република Српска
26 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
16 ч2
Република Српска
18 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму