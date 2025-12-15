Logo
Возачи опрез! Могућа појава магле и одрона

Извор:

СРНА

15.12.2025

07:58

Возачи опрез! Могућа појава магле и одрона

У Републици Српској и ФБиХ у котлинама и дуж ријечних токова јутрос има магле и коловози су влажни, а на дионицама које пролазе кроз усјеке и поред камених косина учестали су одрони.

Због радова који се изводе на магистралном путу Градишка-Бањалука, на дионици Брестовчина-Нова Топола, саобраћај се обуставља од 8.00 до 17.00 часова и преусмјерава на алтернативне путне правце, према Чатрњи, саопштено је из Ауто-мото савеза Српске.

У току је санација магистралног пута Рача-Бијељина рејон Балатуна и Трњака због чега ће се саобраћај одвијати успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута, према привременој саобраћајној сигнализацији.

Због радова на магистралном путу Рача-Бијељина и на мосту гранични прелаз Рача саобраћај се одвија једном коловозном траком наизмјенично од 7.00 до 17.00 часова.

На магистралном путу Србац-Дервента због радова на постављању завршног слоја асфалта саобраћај је обустављен и преусмјерен на путни правац Србац-Прњавор-Дервента. За возила хитних служби, ватрогасна возила и возила локалног становништва неће вриједити обустава саобраћаја на наведеном путном правцу.

На дионици магистралног пута Билећа-Требиње, локалитет Жудојевићи врши се санација косине усјека те се саобраћа једном траком у дужини 300 метара уз могуће обуставе до 15 минута.

Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком, регулише га привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту је забрањен саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.

Ради извођења бушачко-минерских радова на каменолому "Хан Дервента" од 12.00 до 16.00 часова долазиће до привремене обуставе саобраћаја на дионици магистралног пута Лапишница-Љубогошта, у мјесту Доња Љубогошта, општина Пале и то у два интервала у трајању од пет до седам минута.

На магистралном путу Љубогошта-Сумбуловац-Подроманија, на локалитету каменолома "Рогоушићи" у мјесту Рогоушићи, због извођења минерских радова, долазиће до повремене обуставе саобраћаја од 12.00 до 16.00 часова, у трајању од два пута по пет до седам минута.

Због појаве одрона, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Бушлетић-Зелиња, саобраћај се одвија успорено, једном саобраћајном траком.

Због активираног клизишта, у прекиду је одвијање саобраћаја на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.

На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10 до 15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.

Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.

Усљед активираних клизишта, једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила, саобраћај се одвија на регионалном путу Укрина-Горња Вијака.

У току је санација косине на магистралном путу Олово-Семизовац, због чега се саобраћај одвија успорено, наизмјеничним пропуштањем возила. На истом магистралном путу, али на другој локацији, такође се изводе санациони радови и саобраћај се одвија успорено.

У мјесту Доње Папраско, на магистралном путу Коњиц-Јабланица, изводи се санација дилатација на мосту. На мјесту радова постављени су семафори и саобраћај се одвија успорено, једном траком.

Због радова, за саобраћај је затворена цијев тунела Бијела Влака, на дионици ауто-пута Бијача-Почитељ. Саобраћај се одвија двосмјерно супротном страном ауто-пута.

Због извођења радова на дионици аутопута Какањ-Високо, за саобраћај је затворена возна и зауставна трака.

На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила преко 3,5 т саобраћај и даље обустављен.

Радови су актуелни и на дионици ауто-пута Подлугови-Сарајево сјевер, као и на улазу у Неум.

На граничним прелазима за сада нема дужих задржавања.

Због регистрације путника по новом систему уласка и изласка у земље ЕУ, могу се очекивати дужа задржавања на граничним прелазима.

Гранични прелаз Брчко је отворен за путничка возила до 3,5 тона.

Република Српска

невријеме

АМС РС

