Српску јутрос оковао минус, измјерено и минус 7!

Извор:
АТВ
15.12.2025
07:40
Коментари:0
Јутрос у Републици Српској хладно вријеме. Највећи градови Српске Бањалука, Бијељина, Добој имали су децембарско јутро са минималних један степен.
Најхладније је било у Калиновику и Хан Пијеску гдје је измјерено чак минус седам, подаци су РХМЗ.
Минус шест измјерено је у Гацку, степен више у Сребреници, док су Билећа и Соколац били са минус четири.
Минус три је било у Рибнику, а у Дринићу и Мркоњић Граду по минус два.
Најтоплије јутрос је било у Мраковоци гдје је измјерено осам степени, а послије њих долази Требиње са четири степена.
Данас се очекује тмурно и магловито. Током дана дјелимично разведравање уз сунчане периоде. Понегдје, углавном на крајњем сјеверу и југоистоку око ријека и по котлинама магла и ниска облачност ће се задржавати током читавог дана уз хладно вријеме.
На југу, југозападу и планинама сунчано и топло. Увече поново честа магла на сјеверу и истоку.
Максимална температура ваздуха од 3 до 11 степени, а на југу до 17.
