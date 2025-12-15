Logo
15.12.2025

У Аустралији заставе на пола копља: Премијер најавио пооштравање закона о оружју

Премијер Аустралије Ентони Албанезе саопштио је јутрос да ће се заложити за пооштравање закона о оружју након што је 15 особа, укључујући 10-годишњу дјевојчицу, убијено у недјељу у пуцњави на плажи Бондај у Сиднеју.

У овој земљи су данас заставе спуштене на пола копља у знак жалости за погинулима у масовној пуцњави.

У нападу на породице које су прослављале јеврејски празник Хануку у недјељу у поподневним сатима по локалном времену убијено је укупно 16 људи, укључујући једног од двојице нападача, док је више од 40 људи одвезено у болницу, а становници Сиднеја позвани да донирају крв.

Код плаже се данас окупљају људи који полажу цвијеће и одају пошту страдалима.

Сиднеј-терористички напад-

Свијет

Број повријеђених у Сиднеју порастао на преко 40, погинулих 16

“Црни дан у историји Аустралије”

Албанезе је на конференцији за новинаре јутрос, након што је обишао мјесто пуцњаве, изјавио да је напад на плажи Бондај “црни дан у историји Аустралије, а који је требало да буде дан свјетлости”, и да је то “чин чистог зла, чин терора и антисемитизма”, обећавши да ће о пооштравању закона разговарати већ данас у парламенту.

Према његовим ријечима, људске околности се мијењају – људи се могу радикализовати с временом, те дозволе за посједовање оружја не би требало да буду трајне.

Нападачи отац и син

Полиција је саопштила да су наоружани нападачи били 50-годишњи отац, који је убијен на мјесту напада, и његов 24-годишњи син, који се налази у болници, у критичном стању.

Нападачи су имали дозволу за ношење ватреног оружја за рекреативни лов. Како су полицијске власти данас откриле, отац је стигао у Аустралију 1998. са студентском визом, док је његов син рођен у Аустралији.

Полиција је синоћ претражила њихову кућу.

Албанезе је јутрос рекао да је 24-годишњи нападач први пут привукао пажњу власти у октобру 2019, када је “испитан под сумњом на удруживање са другима и тада је донијета процјена да нема индикација о било каквој актуелној пријетњи да ће он учествовати у насиљу”.

На синоћној конференцији за новинаре, премијер је рекао да Аустралија никада неће бити подвргнута подјелама, насиљу или мржњи и да ће нација заједно проћи кроз овај тежак период. Албанезе је синоћ истакао да ће влада учинити све што је потребно да искоријени антисемитизам након терористичког напада.

Муслиманске групе у Аустралији осуђују напад

Аустралијски национални савјет имама, који представља имаме и муслимане у тој земљи, осудио је данас напад на плажи Бондај код Сиднеја, у коме је живот изгубило укупно 16 људи.

Аустралија полиција

Свијет

Нови снимци језивог напада у Сиднеју: Нападачи пуцали директно у људе

''Иако је овај напад усмјерен на јеврејску заједницу, он је у стварности напад на све нас, укључујуци и муслиманску заједницу. Овај насилни терористички чин представља напад на све Аустралијанце'', наведено је у саопштењу.

Савјет је оцјенио да за антисемитизам, изражен кроз мржњу, узнемиравање и насиље усмјерено на јеврејску заједницу, нема мјеста у аустралијском друштву.

''Позивамо заједницу и представнике да се обрате својим јеврејским комшијама, пријатељима и колегама како би им пружили подршку и утјеху у овим тешким тренуцима'', истиче се у саопштењу.

Савез аустралијских муслимана, који се састоји од муслиманских организација широм земље, навео је да они који су одговорни морају у потпуности да се суоче са пуном снагом закона.

Ахмед ал Ахмед сиднеј

Свијет

Голорук зауставио терористу! Ово је херој којег слави Аустралија

Израелски национални савјет за безбједност позвао на појачан опрез у иностранству

Израелски Национални савет за безбедност (НСЦ) издао је синоћ ново упозорење у којем је позвао Израелце у иностранству на појачан опрез након напада у Сиднеју.

Израелски Национални савјет је упозорио на ризик од даљег насиља које би могли да изведу нападачи подстакнути овом пуцњавом. Ранија искуства показују да су могући инциденти у којима би присталице тероризма могле да буду инспирисане овим нападом, наводи се у саопштењу.

НЦС је зато позвао Израелце у иностранству да строго прате безбедносне мере и избегавају велике јавне скупове који нису обезбеђени, као што су догађаји у синагогама, забаве поводом Хануке и сличне прилике. У саопштењу се, такође, саветује појачан опрез око јеврејских и израелских локација, као и да се било какве сумњиве активности пријаве локалним снагама безбједности.

