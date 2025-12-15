У Аустралији заставе на пола копља: Премијер најавио пооштравање закона о оружју

Извор:
Премијер Аустралије Ентони Албанезе саопштио је јутрос да ће се заложити за пооштравање закона о оружју након што је 15 особа, укључујући 10-годишњу дјевојчицу, убијено у недјељу у пуцњави на плажи Бондај у Сиднеју.
У овој земљи су данас заставе спуштене на пола копља у знак жалости за погинулима у масовној пуцњави.
У нападу на породице које су прослављале јеврејски празник Хануку у недјељу у поподневним сатима по локалном времену убијено је укупно 16 људи, укључујући једног од двојице нападача, док је више од 40 људи одвезено у болницу, а становници Сиднеја позвани да донирају крв.
Код плаже се данас окупљају људи који полажу цвијеће и одају пошту страдалима.
Албанезе је на конференцији за новинаре јутрос, након што је обишао мјесто пуцњаве, изјавио да је напад на плажи Бондај “црни дан у историји Аустралије, а који је требало да буде дан свјетлости”, и да је то “чин чистог зла, чин терора и антисемитизма”, обећавши да ће о пооштравању закона разговарати већ данас у парламенту.
Према његовим ријечима, људске околности се мијењају – људи се могу радикализовати с временом, те дозволе за посједовање оружја не би требало да буду трајне.
Полиција је саопштила да су наоружани нападачи били 50-годишњи отац, који је убијен на мјесту напада, и његов 24-годишњи син, који се налази у болници, у критичном стању.
Нападачи су имали дозволу за ношење ватреног оружја за рекреативни лов. Како су полицијске власти данас откриле, отац је стигао у Аустралију 1998. са студентском визом, док је његов син рођен у Аустралији.
Полиција је синоћ претражила њихову кућу.
Албанезе је јутрос рекао да је 24-годишњи нападач први пут привукао пажњу власти у октобру 2019, када је “испитан под сумњом на удруживање са другима и тада је донијета процјена да нема индикација о било каквој актуелној пријетњи да ће он учествовати у насиљу”.
На синоћној конференцији за новинаре, премијер је рекао да Аустралија никада неће бити подвргнута подјелама, насиљу или мржњи и да ће нација заједно проћи кроз овај тежак период. Албанезе је синоћ истакао да ће влада учинити све што је потребно да искоријени антисемитизам након терористичког напада.
Муслиманске групе у Аустралији осуђују напад
Аустралијски национални савјет имама, који представља имаме и муслимане у тој земљи, осудио је данас напад на плажи Бондај код Сиднеја, у коме је живот изгубило укупно 16 људи.
''Иако је овај напад усмјерен на јеврејску заједницу, он је у стварности напад на све нас, укључујуци и муслиманску заједницу. Овај насилни терористички чин представља напад на све Аустралијанце'', наведено је у саопштењу.
Савјет је оцјенио да за антисемитизам, изражен кроз мржњу, узнемиравање и насиље усмјерено на јеврејску заједницу, нема мјеста у аустралијском друштву.
''Позивамо заједницу и представнике да се обрате својим јеврејским комшијама, пријатељима и колегама како би им пружили подршку и утјеху у овим тешким тренуцима'', истиче се у саопштењу.
Савез аустралијских муслимана, који се састоји од муслиманских организација широм земље, навео је да они који су одговорни морају у потпуности да се суоче са пуном снагом закона.
Израелски Национални савет за безбедност (НСЦ) издао је синоћ ново упозорење у којем је позвао Израелце у иностранству на појачан опрез након напада у Сиднеју.
Израелски Национални савјет је упозорио на ризик од даљег насиља које би могли да изведу нападачи подстакнути овом пуцњавом. Ранија искуства показују да су могући инциденти у којима би присталице тероризма могле да буду инспирисане овим нападом, наводи се у саопштењу.
НЦС је зато позвао Израелце у иностранству да строго прате безбедносне мере и избегавају велике јавне скупове који нису обезбеђени, као што су догађаји у синагогама, забаве поводом Хануке и сличне прилике. У саопштењу се, такође, саветује појачан опрез око јеврејских и израелских локација, као и да се било какве сумњиве активности пријаве локалним снагама безбједности.
