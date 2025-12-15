Оскрнављено гробље након терористичког напада у Сиднеју: Фотографије су језиве

15.12.2025
Муслиманско гробље је вандализовано одсјеченим свињским главама, док аустралијски лидери позивају на смиреност након масакра на плажи Бонди у недјељу.
Навед Акрам (24) и његов отац Сајид Акрам (50) отворили су ватру на народ који се окупио на плажи поводом Хануке нешто прије 19 часова у недјељу.
Број погинулих у језивом терористичком нападу порастао је на 16, а међу жртвама је и десетогодишња дјевојчица.
Дан након масакра на плажи појавиле су се стравичне фотографије на којима се приказује муслиманско гробље у југозападном сиднејском предграђу Нарелан, оскрнављено искасапљеним свињским главама и дијеловима тијела након масакра на Бондију.
Полиција је навела да је око 6 часова ујутру у понедјељак примила пријаву да су животињски остаци остављени на улазу на гробље у улици Ричардсон, у Нарелану.
"Полицијски службеници су изашли на лице мјеста и пронашли више свињских глава. Полиција је одмах започела истрагу поводом овог инцидента. Свињске главе су у међувремену уклоњене и прописно збринуте", наводи се у саопштењу.
Полиција је саопштила да је истрага о овом инциденту у току.
Свињетина се у исламу сматра харамом, односно нехалал храном (што значи да није дозвољена). Сматра се нечистом, а конзумирање свињетине нарушава стање чистоће муслимана, чинећи га неподобним за одређене вјерске активности.
Конзумирање свињетине се такође сматра некошер у јеврејској вјери.
