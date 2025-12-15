Logo
Large banner

Оскрнављено гробље након терористичког напада у Сиднеју: Фотографије су језиве

15.12.2025

08:23

Коментари:

0
Оскрнављено гробље након терористичког напада у Сиднеју: Фотографије су језиве
Фото: Pexel/Mike Bird

Муслиманско гробље је вандализовано одсјеченим свињским главама, док аустралијски лидери позивају на смиреност након масакра на плажи Бонди у недјељу.

Навед Акрам (24) и његов отац Сајид Акрам (50) отворили су ватру на народ који се окупио на плажи поводом Хануке нешто прије 19 часова у недјељу.

Број погинулих у језивом терористичком нападу порастао је на 16, а међу жртвама је и десетогодишња дјевојчица.

Дан након масакра на плажи појавиле су се стравичне фотографије на којима се приказује муслиманско гробље у југозападном сиднејском предграђу Нарелан, оскрнављено искасапљеним свињским главама и дијеловима тијела након масакра на Бондију.

Полиција је навела да је око 6 часова ујутру у понедјељак примила пријаву да су животињски остаци остављени на улазу на гробље у улици Ричардсон, у Нарелану.

"Полицијски службеници су изашли на лице мјеста и пронашли више свињских глава. Полиција је одмах започела истрагу поводом овог инцидента. Свињске главе су у међувремену уклоњене и прописно збринуте", наводи се у саопштењу.

Сиднеј-терористички напад-

Свијет

Број повријеђених у Сиднеју порастао на преко 40, погинулих 16

Полиција је саопштила да је истрага о овом инциденту у току.

Свињетина се у исламу сматра харамом, односно нехалал храном (што значи да није дозвољена). Сматра се нечистом, а конзумирање свињетине нарушава стање чистоће муслимана, чинећи га неподобним за одређене вјерске активности.

Конзумирање свињетине се такође сматра некошер у јеврејској вјери.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

oskrnavljeno groblje

Аустралија

Sidnej

masakr

Терористички напад

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сиднеј-терористички напад

Свијет

Убице отац и син! Откривени нови детаљи о терористичком нападу у Сиднеју

10 ч

0
Расте број страдалих у Аустралији, убијено и дијете

Свијет

Расте број страдалих у Аустралији, убијено и дијете

11 ч

0
Расте број мртвих у масакру у Сиднеју, огласио се и Трамп

Свијет

Расте број мртвих у масакру у Сиднеју, огласио се и Трамп

12 ч

0
Преживио Холокауст, страдао у нападу на плажи Бондај!

Свијет

Преживио Холокауст, страдао у нападу на плажи Бондај!

12 ч

0

Више из рубрике

Хозе Антонио Каст нови предсједник Чилеа

Свијет

Хозе Антонио Каст нови предсједник Чилеа

32 мин

0
Папа Лав стиже у Украјину?

Свијет

Папа Лав стиже у Украјину?

1 ч

0
Сиднеј-терористички напад

Свијет

Број повријеђених у Сиднеју порастао на преко 40, погинулих 16

1 ч

0
Глумац и његова супруг пронађени мртви

Свијет

Шок у Холивуду! Славни глумац и редитељ пронађен мртав са супругом

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

33

Интел опет изгубио

08

23

Оскрнављено гробље након терористичког напада у Сиднеју: Фотографије су језиве

08

23

Додик: Постојање ЦИК-а изгубило смисао

08

11

Рите Угљевик поново на мрежи

08

06

Хозе Антонио Каст нови предсједник Чилеа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner