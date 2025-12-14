Расте број страдалих у Аустралији, убијено и дијете

14.12.2025
20:55
Коментари:0
У Аустралији је данас изведен терористички напад у којем је убијено најмање 16 људи, а рањено 30. То се догодило на плажи Бонди у Сиднеју. Израел оптужује Иран за умијешаност.
Данас је изведен један од најстрашнијих напада у Аустралији. Убијено је 12 људи (укључујући и нападача), а рањено више од 60. У нападу су учествовала двојица мушкараца који су отворили ватру на велику групу јеврејских верника који су прослављали празник Ханукуна плажи Бонди у Сиднеју.
Министар здравља аустралијске савезне државе Нови Јужни Велс, Рајан Парк, потврдио је вечерас да је 16 људи сада преминуло од посљедица данашњег терористичког напада у Сиднеју.
Међу жртвама и једно дијете.
Занимљивости
3 ч0
Хроника
3 ч0
Занимљивости
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
22
06
22
02
21
57
21
48
21
42
Тренутно на програму