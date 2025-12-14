Logo
Расте број страдалих у Аустралији, убијено и дијете

14.12.2025

20:55

Расте број страдалих у Аустралији, убијено и дијете
Фото: Tanjug/AP/Mark Baker

У Аустралији је данас изведен терористички напад у којем је убијено најмање 16 људи, а рањено 30. То се догодило на плажи Бонди у Сиднеју. Израел оптужује Иран за умијешаност.

Данас је изведен један од најстрашнијих напада у Аустралији. Убијено је 12 људи (укључујући и нападача), а рањено више од 60. У нападу су учествовала двојица мушкараца који су отворили ватру на велику групу јеврејских верника који су прослављали празник Ханукуна плажи Бонди у Сиднеју.

Порастао број жртава

Министар здравља аустралијске савезне државе Нови Јужни Велс, Рајан Парк, потврдио је вечерас да је 16 људи сада преминуло од посљедица данашњег терористичког напада у Сиднеју.

Међу жртвама и једно дијете.

