Оригинална прича о Стјуарту Малом је много чуднија и језивија ​​него што мислите

14.12.2025
Многи људи се сјећају филма „Стјуарт Литл“ као дирљиве приче о мишу кога је усвојила људска породица, Малићи. Међутим, откриће о томе како је Стјуарт приказан у оригиналној књизи из 1945. године оставило је фанове у потпуном шоку, а истина је много бизарнија него што можете замислити.
У популарном филму, насловни лик је шармантни, говорљиви миш кога је породица Литл усвојила из сиротишта. Његов долазак доноси радост, али и проблеме, највише због породичне мачке која је одлучна да га ухвати. То је прича коју смо сви завољели - прича о прихватању и породици, без обзира на разлике.
Шокантна истина из оригиналне књиге
Међутим, у књизи Е. Б. Вајта, прича је драстично другачија. Наиме, Стјуарт уопште није миш. Он је дјечак који само личи на миша. И што је још чудније, породица Литл га није усвојила. Госпођа Литл - га је родила.
Да, добро сте прочитали. У књизи се наводи да је други син госпође Фредерик Ц. Литл рођен висок само пет центиметара и да је изгледао као миш. Један одломак гласи: „Када је стигао други син госпође Фредерик Ц. Литл, сви су примјетили да није много већи од миша.“
Даље се каже: „Истина је била да је беба у сваком погледу веома личила на миша. Био је висок само око пет центиметара; и имао је оштар мишји нос, мишји реп, мишје бркове и пријатно, стидљиво држање миша.“
Обожаваоци у невјерици
Ово откриће изазвало је бурну реакцију на друштвеним мрежама, а обожаваоци су изразили мјешавину ужаса и забаве. Један корисник је прокоментарисао: „Сазнање да је Мали Стјуарт заправо сићушни човјек који само личи на миша чини да књига дјелује мање дјетињасто, а више као да је породица направила договор са нечим и сложила се да одгаја шта год јој се нађе.“
Други су једноставно одбили да прихвате ову верзију приче: „То једноставно није тачно. Уопште није тачно. Не, господине, Боб.“ Један коментар је посебно истакао бизарност ситуације: „Све те мишје шале су биле људске шале??“
Ово откриће такође баца потпуно ново, много мрачније свјетло на сцене у којима мачка покушава да поједе Стјуарта. Више се не ради о природном инстинкту, већ о мачки која покушава да поједе људско дјете.
