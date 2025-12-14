Logo
Large banner

Оригинална прича о Стјуарту Малом је много чуднија и језивија ​​него што мислите

Извор:

Индекс

14.12.2025

20:24

Коментари:

0
Оригинална прича о Стјуарту Малом је много чуднија и језивија ​​него што мислите
Фото: Youtube /Rotten Tomatoes Classic Trailers

Многи људи се сјећају филма „Стјуарт Литл“ као дирљиве приче о мишу кога је усвојила људска породица, Малићи. Међутим, откриће о томе како је Стјуарт приказан у оригиналној књизи из 1945. године оставило је фанове у потпуном шоку, а истина је много бизарнија него што можете замислити.

У популарном филму, насловни лик је шармантни, говорљиви миш кога је породица Литл усвојила из сиротишта. Његов долазак доноси радост, али и проблеме, највише због породичне мачке која је одлучна да га ухвати. То је прича коју смо сви завољели - прича о прихватању и породици, без обзира на разлике.

Шокантна истина из оригиналне књиге

Међутим, у књизи Е. Б. Вајта, прича је драстично другачија. Наиме, Стјуарт уопште није миш. Он је дјечак који само личи на миша. И што је још чудније, породица Литл га није усвојила. Госпођа Литл - га је родила.

Да, добро сте прочитали. У књизи се наводи да је други син госпође Фредерик Ц. Литл рођен висок само пет центиметара и да је изгледао као миш. Један одломак гласи: „Када је стигао други син госпође Фредерик Ц. Литл, сви су примјетили да није много већи од миша.“

Слађан

Србија

"Почивај у миру, дебељко" Ово је Слађан који је убијен, мотив пљачка

Даље се каже: „Истина је била да је беба у сваком погледу веома личила на миша. Био је висок само око пет центиметара; и имао је оштар мишји нос, мишји реп, мишје бркове и пријатно, стидљиво држање миша.“

Обожаваоци у невјерици

Ово откриће изазвало је бурну реакцију на друштвеним мрежама, а обожаваоци су изразили мјешавину ужаса и забаве. Један корисник је прокоментарисао: „Сазнање да је Мали Стјуарт заправо сићушни човјек који само личи на миша чини да књига дјелује мање дјетињасто, а више као да је породица направила договор са нечим и сложила се да одгаја шта год јој се нађе.“

Други су једноставно одбили да прихвате ову верзију приче: „То једноставно није тачно. Уопште није тачно. Не, господине, Боб.“ Један коментар је посебно истакао бизарност ситуације: „Све те мишје шале су биле људске шале??“

Ово откриће такође баца потпуно ново, много мрачније свјетло на сцене у којима мачка покушава да поједе Стјуарта. Више се не ради о природном инстинкту, већ о мачки која покушава да поједе људско дјете.

(индекс)

Подијели:

Тагови:

priča za djecu

crtani filmovi

istina

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хороскопски знаци за које други имају само ријечи хвале

Занимљивости

Хороскопски знаци за које други имају само ријечи хвале

39 мин

0
Кошаркаши Студента

Кошарка

Кошаркаши Студента послије преокрета до побједе против Зрињског

52 мин

0
Преживио Холокауст, страдао у нападу на плажи Бондај!

Свијет

Преживио Холокауст, страдао у нападу на плажи Бондај!

1 ч

0
Старлета Станија Добријевић

Сцена

"Вољећу те до задњег динара", ево коме иде цијели хонорар

1 ч

0

Више из рубрике

Хороскопски знаци за које други имају само ријечи хвале

Занимљивости

Хороскопски знаци за које други имају само ријечи хвале

39 мин

0
Три хороскопска знака са најјачом интуицијом

Занимљивости

Три хороскопска знака са најјачом интуицијом

5 ч

0
Par, ljubav

Занимљивости

Нову годину нећете дочекати сами: 3 знака којима стиже филмска љубав

1 д

0
Оземпик за мачке? Гојазни љубимци ускоро би могли добијати ињекције за мршављење

Занимљивости

Оземпик за мачке? Гојазни љубимци ускоро би могли добијати ињекције за мршављење

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

44

Мила Чечавац (5) из Дервенте болује генетске болести - изградња центра олакшала би свакодневницу

20

43

Невоље у рају: Три роботаксија потпуно блокирала улицу

20

42

Двојац оптужен за фингирање саобраћајне незгоде како би преварили осигурање

20

24

Оригинална прича о Стјуарту Малом је много чуднија и језивија ​​него што мислите

20

20

Расте број мртвих у масакру у Сиднеју, огласио се и Трамп

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner