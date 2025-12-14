Logo
Large banner

Хороскопски знаци за које други имају само ријечи хвале

Извор:

Индекс

14.12.2025

20:07

Коментари:

0
Хороскопски знаци за које други имају само ријечи хвале
Фото: Pixabay

Постоје људи у чијем се друштву сви осјећају пријатно, без обзира на околности. Они се не намећу, не претварају се да су савршени и не траже пажњу, а ипак остављају снажан и позитиван утисак.

Њихово присуство смирује, њихове ријечи уливају повјерење, а њихова дјела често говоре више од било какве самохвале. Према ријечима астролога, три хороскопска знака се посебно истичу јер ријетко наилазе на критику - већина људи за њих има само ријечи хвале.

Вага

Ваге су готово универзално вољене јер знају како да одрже равнотежу у свакој вези. Њихова способност да слушају, разумију различите перспективе и смирују напете ситуације чини их изузетно пријатним за разговор.

КК Студент-14122025

Кошарка

Кошаркаши Студента послије преокрета до побједе против Зрињског

Људи их цијене због њихове љубазности, такта и осјећаја за правду, али и зато што ријетко доносе закључке. У друштву остављају утисак некога на кога се можете ослонити без страха од осуде.

Бик

Бикови имају репутацију поузданих и стабилних људи, оних који не дају обећања олако, већ држе ријеч. Њихов мир и доследност уливају повјерење, због чега их други често виде као „сигурно уточиште“. Људи их хвале због недостатка драме, стрпљења и ријетке способности да промјене мишљење под притиском. Управо је та комбинација смирености и лојалности оно што их чини тако цијењеним.

Лав

Иако се често истичу у друштву, Лавови су вољени јер знају како да натерају друге да се осјећају важнима.

Олуја Мелиса

Свијет

Долази ледена катастрофа, преко 60 милиона људи у опасности

Њихова топлина, великодушност и искрена подршка остављају снажан утисак, посебно када је некоме потребно охрабрење. Људи их хвале јер се не радују туђим неуспјесима и не штеде комплименте када их неко заслужи. Иза њиховог самопоуздања често се крије искрена жеља да се сви око њих осјећају пријатно.

(индекс)

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

zvijezde

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Преживио Холокауст, страдао у нападу на плажи Бондај!

Свијет

Преживио Холокауст, страдао у нападу на плажи Бондај!

1 ч

0
Заштитник знак зиме, али опрез: Мандарине могу и да штете организму

Здравље

Заштитник знак зиме, али опрез: Мандарине могу и да штете организму

1 ч

0
Старлета Станија Добријевић

Сцена

"Вољећу те до задњег динара", ево коме иде цијели хонорар

1 ч

0
Цвијановић: Да ли је нормално да неизабрани странац мијења законе, а нема никаво упориште у Дејтону

БиХ

Цвијановић: Да ли је нормално да неизабрани странац мијења законе, а нема никаво упориште у Дејтону

1 ч

0

Више из рубрике

Три хороскопска знака са најјачом интуицијом

Занимљивости

Три хороскопска знака са најјачом интуицијом

5 ч

0
Par, ljubav

Занимљивости

Нову годину нећете дочекати сами: 3 знака којима стиже филмска љубав

1 д

0
Оземпик за мачке? Гојазни љубимци ускоро би могли добијати ињекције за мршављење

Занимљивости

Оземпик за мачке? Гојазни љубимци ускоро би могли добијати ињекције за мршављење

1 д

0
Илон Маск

Занимљивости

Питали Илона Маска да ли вјерује у Бога, његов одговор изненадио многе

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

44

Мила Чечавац (5) из Дервенте болује генетске болести - изградња центра олакшала би свакодневницу

20

43

Невоље у рају: Три роботаксија потпуно блокирала улицу

20

42

Двојац оптужен за фингирање саобраћајне незгоде како би преварили осигурање

20

24

Оригинална прича о Стјуарту Малом је много чуднија и језивија ​​него што мислите

20

20

Расте број мртвих у масакру у Сиднеју, огласио се и Трамп

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner