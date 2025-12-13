Logo
Large banner

Питали Илона Маска да ли вјерује у Бога, његов одговор изненадио многе

13.12.2025

09:49

Коментари:

0
Илон Маск
Фото: Танјуг/АП

Илон Маск, извршни директор Тесле, недавно је подијелио своја размишљања о вјери.

Гостујући у подкасту Кејти Милер, Маска су питали да ли вјерује у Бога.

"Па, вјерујем да је овај свемир настао из нечега. Људи имају различите називе", одговорио је.

На питање коме се највише диви, Маск је кратко рекао: "Творцу".

Милер је инсистирала: "Какав је ваш став о Богу?", на шта је технолошки милијардер одговорио: "Бог је Творац."

Када га је поново питала да ли вјерује у Бога, Маск је поновио свој првобитни одговор.

Трамп као најдуховитија особа

Током истог разговора, Маск је открио кога сматра најдуховитијом особом коју познаје.

"Предсједник Трамп је најдуховитија особа коју познајем у стварном животу. Има сјајан смисао за хумор. Природно је духовит. То му иде без напора. Кад је Мамдани био у канцеларији и када је рекао Мамданију да га назове фашистом, то је било сјајно", изјавио је Маск.

О Одјељењу за ефикасност владе

Маск се осврнуо и на Ојдељење за ефикасност владе (ДОГЕ) – тијело из Трампове администрације за смањење трошкова, које је он својевремено водио. На питање о његовом успјеху, Маск је рекао да је било "донекле успјешно".

"Били смо мало успјешни", рекао је, додајући: "Били смо донекле успјешни."

Открио је и да је Одјељење за ефикасност владе заправо било "измишљено име" које се "заснивало на интернет приједлозима".

Визија мултипланетарног човјечанства

Говорећи о амбициозној мисији Спејс икса на Марс, Маск је нагласио важност Старшипа.

"Мора бити одрживо мултипланетаран, дакле не само посјећивати, већ заправо мултипланетаран у смислу да, ако имате планетарну редундантност, тако да ако би се догодила катастрофа на једном од планета, други планет би преживио. Старшип је способан да то учини по први пут у историји, и ниједна вјештачка интелигенција није коришћена за његово стварање", закључио је Маск, преноси Индекс.

Подијели:

Тагови:

Илон Маск

vjera

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Капетан се обратио путницима изнад Србије: Од контроле летења смо добили важну информацију

Србија

Капетан се обратио путницима изнад Србије: Од контроле летења смо добили важну информацију

3 ч

1
Глумац из филма ''Маска“ пронађен мртав у свом стану у Њујорку, у 60. години

Сцена

Глумац из филма ''Маска“ пронађен мртав у свом стану у Њујорку, у 60. години

4 ч

0
Ким: Западне војске нису равне Корејској народној армији

Свијет

Ким: Западне војске нису равне Корејској народној армији

4 ч

0
Језив удес више возила: Два аута у јарку, треће на крову

Србија

Језив удес више возила: Два аута у јарку, треће на крову

4 ч

0

Више из рубрике

Шта нам звијезде доносе данас?

Занимљивости

Шта нам звијезде доносе данас?

4 ч

0
Нову годину нећете дочекати сами: 3 знака којима стиже филмска љубав

Занимљивости

Нову годину нећете дочекати сами: 3 знака којима стиже филмска љубав

15 ч

0
Прашума Амазон

Занимљивости

Милијардер купио дио прашуме: Ово није инвестиција у класичном смислу

15 ч

0
Купио "ролс-ројса" за мале паре, а онда је настао пакао: Када је отворио хаубу, имао је шта да види

Занимљивости

Купио "ролс-ројса" за мале паре, а онда је настао пакао: Када је отворио хаубу, имао је шта да види

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

31

Оземпик за мачке? Гојазни љубимци ускоро би могли добијати ињекције за мршављење

13

26

Селак положио вијенац на споменик страдалим Србима у Дракулићу

13

22

Умро отац Звездана Терзића!

13

17

Земљотрес јачине 5,8 степени погодио Аљаску

13

15

Холивудски редитељ у центру скандала: Преварио Нетфликс за скоро 11 милиона долара

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner