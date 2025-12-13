Питали Илона Маска да ли вјерује у Бога, његов одговор изненадио многе

13.12.2025
09:49
Илон Маск, извршни директор Тесле, недавно је подијелио своја размишљања о вјери.
Гостујући у подкасту Кејти Милер, Маска су питали да ли вјерује у Бога.
"Па, вјерујем да је овај свемир настао из нечега. Људи имају различите називе", одговорио је.
На питање коме се највише диви, Маск је кратко рекао: "Творцу".
Милер је инсистирала: "Какав је ваш став о Богу?", на шта је технолошки милијардер одговорио: "Бог је Творац."
Када га је поново питала да ли вјерује у Бога, Маск је поновио свој првобитни одговор.
Током истог разговора, Маск је открио кога сматра најдуховитијом особом коју познаје.
"Предсједник Трамп је најдуховитија особа коју познајем у стварном животу. Има сјајан смисао за хумор. Природно је духовит. То му иде без напора. Кад је Мамдани био у канцеларији и када је рекао Мамданију да га назове фашистом, то је било сјајно", изјавио је Маск.
Маск се осврнуо и на Ојдељење за ефикасност владе (ДОГЕ) – тијело из Трампове администрације за смањење трошкова, које је он својевремено водио. На питање о његовом успјеху, Маск је рекао да је било "донекле успјешно".
"Били смо мало успјешни", рекао је, додајући: "Били смо донекле успјешни."
Открио је и да је Одјељење за ефикасност владе заправо било "измишљено име" које се "заснивало на интернет приједлозима".
Говорећи о амбициозној мисији Спејс икса на Марс, Маск је нагласио важност Старшипа.
"Мора бити одрживо мултипланетаран, дакле не само посјећивати, већ заправо мултипланетаран у смислу да, ако имате планетарну редундантност, тако да ако би се догодила катастрофа на једном од планета, други планет би преживио. Старшип је способан да то учини по први пут у историји, и ниједна вјештачка интелигенција није коришћена за његово стварање", закључио је Маск, преноси Индекс.
