Капетан се обратио путницима изнад Србије: Од контроле летења смо добили важну информацију

13.12.2025

09:39

Коментари:

1
Капетан се обратио путницима изнад Србије: Од контроле летења смо добили важну информацију
Фото: Tanjug / AP / AIR SERBIA

Ер Србија и Контрола летења Србије и Црне Горе извели су милионити лет у 2025. години, што представља историјски резултат у домаћем и регионалном ваздушном саобраћају.

“Обраћа вам се ваш капетан Весна Алексић, управо смо ушли у ваздушни простор Републике Србије и од колега из Контроле летења Србије и Црне Горе СМАТСА добили смо важну информацију. Са великим задовољством желим да вас обавијестим да присуствујете милионитом лету у 2025. Желимо вам пријатно и удобно путовање и остатак лета, хвала вам што заједно са нама исписујете историју изнад облака.”

Овим ријечима, својим путницима на јучерашњем лету ЈУ331 од Цириха до Београда, обратила се капетан Весна Алексић негдје изнад Сомбора, по уласку у српски ваздушни простор из Мађарске. Авион је био Ербус А319 (регистрације YУ-АПА, да остане забиљежено у историји) националне авио-компаније Ер Србија (ЈУ), којим су управљали она и први официр Марко Кесеровић.

Неколико тренутака раније, кад их је од мађарских колега преузела СМАТСА, честитке је упутио контролор летења:

“Air Serbia 95В, част ми је и задовољство да вас информишем да је управо ваш лет милионити лет у овој години у надлежности Контроле летења Србије и Црне Горе, тако да у то име још једном честитам и вама и нама и желим вам угодан лет.”

Како је све то изгледало звучало, погледајте у видеу:

Ер Србија и СМАТСА заједнички су обиљежили милионити лет у 2025. години изнад територије Србије, прецизније у надлежности Контроле летења Србије и Црне Горе “што представља историјски резултат у домаћем и регионалном ваздушном саобраћају”, наводи се у заједничком саопштењу две компаније. Додаје се да је на тај начин потврђено да "национална авио-компанија има кључну улогу у расту српског и регионалног ваздушног саобраћаја".

“Велика ми је част што сам данас предводила посаду на милионитом лету у 2025. години. Ова операција није само број, она је симбол наше посвећености и непрекидног напретка. Као жена капетан, надам се да ћу овим резултатом и својим радом инспирисати нове генерације да слиједе своје снове, јер наша постигнућа показују да се у Србији може градити успјешна каријера у ваздухопловству“, изјавила је капетан Алексић, наводи се у саопштењу.

“Овај дан је важан за СМАТСА, националног авио-превозника и за ширу ваздухопловну заједницу, и потврда да постоји капацитет да се одговори врло сложеним захтјевима и потребама корисника”, изјавио је тим поводом Слободан Курћубић, директор Сектора за терминалне и аеродромске контроле летења СМАТСА.

СМАТСА наводи да “биљежи резултате који је чине лидером међу пружаоцима услуга у региону и сврставају међу првих десет провајдера у Европи”.

Током 2025. године, у простору надлежности забиљежено је повећање саобраћаја од 6% у односу на претходну годину, остварено је више од 110.000 полијетања и слетања на аеродроме у Србији и Црној Гори, преко 400 операција слетања и полијетања у једном дану на Аеродрому Никола Тесла, више од 4.100 летова дневно током сезоне, и 265 операција у једном сату, преноси Телеграф.

Коментари (1)
