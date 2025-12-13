Logo
Large banner

Да ли Мирко Оцокољић остаје главни тренер? Огласио се Жарко Паспаљ

13.12.2025

09:12

Коментари:

0
Да ли Мирко Оцокољић остаје главни тренер? Огласио се Жарко Паспаљ

Побједа у кошаркашком дербију вратила је осмијехе на лица навијачима Партизана, али прије свега самим играчима и људима у овом клубу.

Црвена звезда је пала у Београдској арени претходне вечери 79:76 и црно-бијели су кренули да хватају корак.

Пред медије је на крају утакмице стао спортски директор Жарко Паспаљ.

- Морам признати да није ни било интересантно, не бих волио опет, али трећа заредом и то у дербију гдје је у једном моменту изгледало као да губимо. Момци су показали карактер да се врате и да у најтежим моментима одиграју најбоље. Још само да им објаснимо колико потенцијала имају. Нисам срећан, него супер, супер.

Упитан је да ли је Мирко Оцокољић овим купио останак у Партизану, а добили смо категоричан одговор.

- Он ће увијек бити ту, у овој или некој другој улози. Мирко је један од најбољих асистената у Партизану већ годинама, он и Аца Матоивћ... То неће да се промијени, ово све остало...

Када је нови тренер у питању...

- То ћемо да видимо. У поређењу са оним прије 7 дана, ово је Партизан, ово су навијачи. Ово смо научили да гледамо 4 године посљедње, нема везе ни са Жељком ни са чим. Зато су навијачи платили карте.

Здравствено је са њим све у реду.

- Ја сам супер, што би се рекло може овако, наставићемо - изјавио је Жарко Паспаљ, а преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

Žarko Paspalj

КК Партизан

Мирко Оцокољић

КК Црвена звезда

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Оцокољић: "Још увијек се тресем!" – Обрадовић никад краћи

Кошарка

Оцокољић: "Још увијек се тресем!" – Обрадовић никад краћи

14 ч

0
Партизан након великог преокрета савладао Звезду

Кошарка

Партизан након великог преокрета савладао Звезду

15 ч

0
Огласио се Партизан због новог тренера

Кошарка

Огласио се Партизан због новог тренера

2 д

0
Кошаркашки тренер

Кошарка

Ко је Мирко Оцокољић, нови тренер Партизана?

4 д

0

Више из рубрике

Ембид у МВП издању, Дејвис и Флег сјајни, Вукчевић поново двоциферн

Кошарка

Ембид у МВП издању, Дејвис и Флег сјајни, Вукчевић поново двоциферн

5 ч

0
Оцокољић: "Још увијек се тресем!" – Обрадовић никад краћи

Кошарка

Оцокољић: "Још увијек се тресем!" – Обрадовић никад краћи

14 ч

0
Партизан након великог преокрета савладао Звезду

Кошарка

Партизан након великог преокрета савладао Звезду

15 ч

0
Супруга Матијаса Лесора Трејси на утакмици Партизана

Кошарка

Гробари у трансу због Лесорове жене кад се окренула и показала шта има на леђима капута

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

31

Оземпик за мачке? Гојазни љубимци ускоро би могли добијати ињекције за мршављење

13

26

Селак положио вијенац на споменик страдалим Србима у Дракулићу

13

22

Умро отац Звездана Терзића!

13

17

Земљотрес јачине 5,8 степени погодио Аљаску

13

15

Холивудски редитељ у центру скандала: Преварио Нетфликс за скоро 11 милиона долара

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner