Да ли Мирко Оцокољић остаје главни тренер? Огласио се Жарко Паспаљ

13.12.2025
09:12
Коментари:0
Побједа у кошаркашком дербију вратила је осмијехе на лица навијачима Партизана, али прије свега самим играчима и људима у овом клубу.
Црвена звезда је пала у Београдској арени претходне вечери 79:76 и црно-бијели су кренули да хватају корак.
Пред медије је на крају утакмице стао спортски директор Жарко Паспаљ.
- Морам признати да није ни било интересантно, не бих волио опет, али трећа заредом и то у дербију гдје је у једном моменту изгледало као да губимо. Момци су показали карактер да се врате и да у најтежим моментима одиграју најбоље. Још само да им објаснимо колико потенцијала имају. Нисам срећан, него супер, супер.
Упитан је да ли је Мирко Оцокољић овим купио останак у Партизану, а добили смо категоричан одговор.
- Он ће увијек бити ту, у овој или некој другој улози. Мирко је један од најбољих асистената у Партизану већ годинама, он и Аца Матоивћ... То неће да се промијени, ово све остало...
Када је нови тренер у питању...
- То ћемо да видимо. У поређењу са оним прије 7 дана, ово је Партизан, ово су навијачи. Ово смо научили да гледамо 4 године посљедње, нема везе ни са Жељком ни са чим. Зато су навијачи платили карте.
Здравствено је са њим све у реду.
- Ја сам супер, што би се рекло може овако, наставићемо - изјавио је Жарко Паспаљ, а преноси Телеграф.
