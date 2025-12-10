Logo
Огласио се Партизан због новог тренера

10.12.2025

Фото: Tanjug / AP

КК Партизан огласио се саопштењем два дана пред вјечити дерби са Црвеном звездом у Евролиги.

Партизан ће у петак дочекати вјечитог ривала у 15. колу елитног такмичења, а први дерби у сезони црно-бијели дочекују са Мирком Оцокољићем као тренером екипе.

Данима уназад медији спекулишу ко би могао да преузме клупу након одласка Жељка Обрадовића, а посљедња у низу информација јесте да је клуб из Хумске договорио све са Ђоаном Пењаројом.

Кошаркаши Партизана

Кошарка

Пао договор о насљеднику Обрадовића: Пењароја у Партизану

То је био разлог да се Партизан огласи саопштењем.

"Два дана уочи дербија против Црвене звезде, све мисли у КК Партизан Моцарт Бет су усмјерене управо на овај дуел.

Парни ваљак није потписао уговор са новим тренером и овим путем апелује на медије да не преносе актуелне гласине. Клуб стабилно функционише уз максималну подршку актуелном стручном штабу током припрема за предстојећи дерби.

Све расположиве улазнице за овај дуел су распродате, интересовање је огромно, стога се са пуним правом вјерује да ће Београд овог петка поново бити кошаркашка престоница Европе", стоји у саопштењу Партизана.

