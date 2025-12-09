Logo
Борац савладао Војводину у дербију кола

Извор:

АТВ

09.12.2025

22:08

Борац савладао Војводину у дербију кола
Фото: Pexels

Кошаркаши Борца побиједили су Војводину резултатом 90:75 у дербију 4. кола АБА 2 лиге.

Бањалучани су пред својом публиком у дворани Борик надиграли ривала који претендује на прво мјесто, али против надахнутог домаћина, Новосађани нису имали рјешење.

Играч утакмице био је Дарк Талић, флертовао је са трипл дабл учинком те је сусрет завршио са 18 поена, девет скокова и седам асистенција.

Чак пет домаћих играча имало је двоцифрен учинак па је Душан Макитан убацио 17 поена, капитен Срђан Гаврић 16, а Душан Танасковић је уз 15 поена имао и девет скокова. Американац Тајрон Херис додао је 12, па Борац сада има скор 3-1 у АБА 2 лиги.

Ово је Бањалучанима трећи тријумф заредом.

Коначно су након 26. октобра дочекали да одиграју меч у Борику, јер је распоред био неумољив.

