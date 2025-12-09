Борац савладао Војводину у дербију кола

Извор:
АТВ
09.12.2025
22:08
Коментари:0
Кошаркаши Борца побиједили су Војводину резултатом 90:75 у дербију 4. кола АБА 2 лиге.
Бањалучани су пред својом публиком у дворани Борик надиграли ривала који претендује на прво мјесто, али против надахнутог домаћина, Новосађани нису имали рјешење.
Играч утакмице био је Дарк Талић, флертовао је са трипл дабл учинком те је сусрет завршио са 18 поена, девет скокова и седам асистенција.
Чак пет домаћих играча имало је двоцифрен учинак па је Душан Макитан убацио 17 поена, капитен Срђан Гаврић 16, а Душан Танасковић је уз 15 поена имао и девет скокова. Американац Тајрон Херис додао је 12, па Борац сада има скор 3-1 у АБА 2 лиги.
Ово је Бањалучанима трећи тријумф заредом.
Коначно су након 26. октобра дочекали да одиграју меч у Борику, јер је распоред био неумољив.
Кошарка
4 ч0
Кошарка
6 ч0
Кошарка
7 ч0
Кошарка
1 д0
Најновије
Најчитаније
22
43
22
28
22
12
22
08
22
05
Тренутно на програму