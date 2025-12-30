Карлос Алкараз има нову тетоважу, забиљежио један од најважнијих дана у животу

Извор:
Шпански тенисер Карлос Алкараз у центру је пажње након раскида сарадње са тренером Хуаном Карлосом Ферером, али је у посљедњим данима обзнанио још једну велику информацију - тетоважа на руци посвећена освајању првог Гренд слема у каријери.
Уз датум и тај 11. септембар 2022. године, Карлитос је тетовирао мост и Кип слободе означивши Њујорк и УС Опен као своју почетну тачну великог шампиона.
Шпанац је тада савладао са 3:1 у сетовима Каспера Руда из Норвешке, а од тог момента је наређао још пет Гренд слемова, што га укупно доводи до по два колектована УС Опена, Вимблдона и Ролан Гароса.
Сада ће, средином јануара имати прилику да јурне и на свој први Аустралијан Опен, јер се до 2026. године није нашао чак ни у полуфиналу турнира у Мелбурну, преноси Телеграф.
Видјећемо како ће се снаћи први пут без Ферера и да ли ће то имати утицаја на његову игру.
Први је на свијету, те ће тако и дочекати први Гренд слем у сезони.
