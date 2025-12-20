Надал: Не вјерујем да ће ме Алкараз звати

Извор:
Само неколико дана након што је Карлос Алкараз окончао сарадњу са Хуаном Карлосом Ферером, шпански и свјетски тенис брује о питању: ко ће бити нови тренер најбољег играча свијета?
Иако је засад улогу првог човека стручног штаба преузео Фереров доскорашњи асистент, Самуел Лопес, очекивања су да ће уз двадесетједногодишњег феномена ускоро сјести велико тренерско име.
Пошто историја показује да највеће шпанске звезде обично бирају земљаке, пажња јавности окренута је – ка породици Надал.
Конкретно, ка Тонију Надалу, архитекти готово свих Рафаела Надалових највећих успјеха.
Ипак, легендарни тренер тврди да не очекује Алкарасов позив.
„Не вјерујем да ће ме Карлос позвати. Мислим да ће његов отац сада имати већу улогу, а и Лопес је одличан тренер. Сигуран сам да Карлос може да нађе много боље тренере од мене.“
Тони не крије ни изненађење цијелом ситуацијом, потврђујући да је и даље тешко пронаћи логично објашњење за прекид који је изненадио свијет тениса.
Алкараз и Фереро освојили су заједно шест грен слем трофеја, а шпански медији посљедњих дана спекулишу да је један од разлога раскола разлика у размишљању о професионалној дисциплини и „ноћном животу“ младог шампиона.
„Ја сам био веома захтијеван док Рафа није постао пунолетан, а онда сам му пребацио сву одговорност. Од 18. сам му рекао да ради како жели. Када је Рафа био на терену, помагао сам му. Када није, живио је свој живот.“
Али, како додаје, постоји важна разлика између двојице великих шпанских тенисера: Рафа је живио за тенис и готово ништа друго га није занимало, док је Алкараз, наводе шпански медији, много више привучен животом ван терена.
Паралелно, појавиле су се и спекулације да је Фереру био понуђен нови уговор са смањеним примањима, уз само два дана да донесе одлуку.
„Сигуран сам да разлог за овај разлаз није тениске природе“, закључио је Тони Надал, преноси Спутњик.
