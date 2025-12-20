Какво нас вријеме чека у Новогодишњој ноћи?

20.12.2025
17:08
Коментари:0
Још сутра у нашем региону релативно топло, осим у мјестима са маглом, а онда стиже погоршање, уз захлађење и падавине.
До уторка мало до умјерено облачно, суво и релативно топло, само ће у магловитим мјестима бити хладније. У мјестима без магле максимуми од 5 до 14, а мјестима са маглом око 3 степена Целзијуса.
Од средине сљедеће седмице захлађење, уз чешћу појаву падавина, објавио је на свом Фејсбук профилу метеоролог аматер Марко Чубрило.
Хроника
Аутом покосио нападача и избјегао смрт: Испливали детаљи сачекуше у Земуну
„Промјена синоптике се очекује следеће седмице, када би се у ширем простору сјеверне Европе формирао антициклон, док би се над Медитераном формирао циклон. Још није сасвим јасан тачан однос тог циклона и антициклона на сјеверу, али се свакако очекује погоршање уз падавине и захлађење“, наводи се у објави.
Хладно уз повремене падавине би остало до око 28. децембра, док се, затим, накратко очекује суво и хладно вријеме. Почетком 2026. било би услова за даље, јаче, захлађење.
Регион
Мушкарац озбиљно повријеђен због цигарете
„Мјесечни систем прогнозе ЕЦМВФ-а сада све до краја мјесеца за јануар симулира температуре испод просјека. Још неколико дана прогностичке монотоније, затим слиједи јаче погоршање и захлађење“, наводи се у објави.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму