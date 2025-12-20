Logo
Large banner

Мушкарац озбиљно повријеђен због цигарете

Извор:

СРНА

20.12.2025

16:48

Коментари:

0
Мушкарац озбиљно повријеђен због цигарете
Фото: АТВ

Педесетседмогодишњи мушкарац тешко је повријеђен у пожару у кући код Сиска, који је изазвала цигарета, саопштено је из полиције.

Повријеђеном су констатоване повреде опасне за живот, а утврђено је да је и у тренутку несреће био под дејством алкохола.

Љубав, стари људи

Занимљивости

3 астролошка пара која ће највјероватније остарити заједно

Увиђајем је утврђено да је пожар избио након што је жар цигарете или опушак запалио гарнитуру, одакле се ватра проширила у просторији.

Пожар је избио јуче у кући у Горњем Комареву.

Подијели:

Тагови:

пожар

Sisak

povrijeđen muškarac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

3 астролошка пара која ће највјероватније остарити заједно

Занимљивости

3 астролошка пара која ће највјероватније остарити заједно

1 ч

0
Пегла за косу

Савјети

Грешка приликом пеглања косе која је уништава

1 ч

0
Гасовод у Волгоградској области

Свијет

Дигнут у ваздух руски гасовод - тврде Украјинци

1 ч

0
Изрешетан аутомобил једног од вођа навијача ФК Земун

Хроника

Изрешетан аутомобил једног од вођа навијача ФК Земун

1 ч

0

Више из рубрике

Ухапшен хладнокрвни убица: Брутално претукао мушкарца, довукао до језера и ликвидирао

Регион

Ухапшен хладнокрвни убица: Брутално претукао мушкарца, довукао до језера и ликвидирао

2 ч

0
Ево како је туриста изгубио живот при паду из корпе жичаре

Регион

Ево како је туриста изгубио живот при паду из корпе жичаре

2 ч

0
Трагедија на Дурмитору: Испали из корпе на ски-лифту, једно погинуло

Регион

Трагедија на Дурмитору: Испали из корпе на ски-лифту, једно погинуло

2 ч

0
Преминуо Драган Костић: Тужне вијести објавио син

Регион

Преминуо Драган Костић: Тужне вијести објавио син

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

09

Испливао Цецин снимак из периода кад је имала 16 година

18

05

Нове оптужбе на рачун Станивуковића: Својима је дао 250.000 КМ

18

00

Трамп допутовао на Флориду

17

59

Спасилачки пас Киа постала лиценцирани потражни пас

17

23

Надал: Не вјерујем да ће ме Алкараз звати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner