Мушкарац озбиљно повријеђен због цигарете

Извор:
СРНА
20.12.2025
16:48
Педесетседмогодишњи мушкарац тешко је повријеђен у пожару у кући код Сиска, који је изазвала цигарета, саопштено је из полиције.
Повријеђеном су констатоване повреде опасне за живот, а утврђено је да је и у тренутку несреће био под дејством алкохола.
Увиђајем је утврђено да је пожар избио након што је жар цигарете или опушак запалио гарнитуру, одакле се ватра проширила у просторији.
Пожар је избио јуче у кући у Горњем Комареву.
