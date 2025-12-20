Преминуо Драган Костић: Тужне вијести објавио син

Извор:
Јутрос је у 75. години преминуо Драган Б. Костић, познати македонски музички новинар, радио водитељ и један од најпрепознатљивијих гласова у историји македонског радија.
Тужну вијест о Драгановој смрти објавио је његов син Бане, који је на друштвеним мрежама написао:
"Са дубоком тугом обавјештавамо родбину, пријатеље и познанике да је јутрос преминуо Драган Костић – супруг, отац и деда. Испраћај ће се одржати сутра, у недјељу, 21. децембра, од 12:30 до 13:30 часова, у капели гробља Бутел. Породица изражава искрену и дубоку захвалност цијелом тиму и управи Државне клинике за неурохирургију у Скопљу, а посебно др Благоју Шунтову, на бризи, посвећености и хуманости. Нека му је вјечна слава и сјећање. Путуј мирно, Диско селекторе".
Драган Б. Костић рођен је 10. јуна 1950. године у Скопљу. Своју богату и утицајну каријеру започео је на Македонском радију, гдје је оставио неизбрисив траг у историји домаћег радиодифузног емитовања.
Остао је упамћен као један од највећих познавалаца свјетске музике, историје бендова и пјевача, њихових пјесама и свјетских топ-листа, пише "Точка".
Био је власник једне од највећих колекција плоча, човјек који је цијели живот посветио музици и радију, бард македонског радио-новинарства...
